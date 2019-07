Pausenlos, nahezu neun Stunden lang, rollten die Kugeln am Samstag beim 3. Open-Air-Kegeln in Hagen. Paarweise traten die Klubs gegeneinander an, insgesamt mehr als 900 Kegler. Foto: Horst Troiza

Hagen . Mehr als 900 Hobby-Kegler haben sich am Samstag beim 3. Open-Air-Kegeln in Hagen am Wettkampf um die Siegerpokale beteiligt. 117 Teams aus dem nordwestdeutschen Raum sorgten für eine Rekordbeteiligung, was nicht nur für den sportlichen Teil der Veranstaltung, sondern auch für die sich anschließende After-Sports-Party galt.