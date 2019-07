Hagen . Im Zeitplan sind die Vorbereitungen für das 3. Open-Air-Kegeln am Samstag auf der Wiese am Schulzentrum in der Hagener Obermark. Beim Veranstalterteam von den „Killers“ sind die Anmeldungen von 117 Kegelklubs mit mehr als 900 Teilnehmern eingegangen, die sich einen spannenden Wettkampf um die Pokale liefern wollen.

