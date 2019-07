Hagen. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) ist der Glandorfer Steuerberater Hubert Nüvemann.

Bei der Generalversammlung am 27. Juni wurde der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der TEN Winfried Karthaus verabschiedet, wie die TEN weiter mitteilte. Er konnte aufgrund einer in der Satzung der Genossenschaft vorgesehenen Altershöchstgrenze nicht wiedergewählt werden. Am Montag kam der Aufsichtsrat zu einer konstituierenden Sitzung zusammen, an der erstmalig auch die neu in den Aufsichtsrat gewählten Mitglieder Christine Möller, Hagen, und Hubert Engelmeyer, Bad Iburg, teilnahmen. Im Rahmen der Sitzung wählte der Aufsichtsrat Hubert Nüvemann aus Glandorf zu seinem neuen Vorsitzenden.

Der selbstständige Steuerberater wurde 2002 in den Aufsichtsrat gewählt und war seit 2016 dessen stellvertretender Vorsitzender. Die TEN schreibt: "Mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung hat er sich in den zurückliegenden Jahren in das Gremium eingebracht, große Wertschätzung erworben und die positive Entwicklung der Genossenschaft maßgeblich mitgestaltet."

Hubert Nüvemann bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen „Ich freue mich sehr auf diese interessante und verantwortungsvolle Aufgabe“, erklärte er nach der Wahl. Zu seinem Stellvertreter wurde der selbstständige Kaufmann Heinz-Günter Stolle aus Dissen gewählt. Er ist seit 2000 Mitglied des TEN-Aufsichtsrats.