Hagen/Georgsmarienhütte. Egal, ob es darum geht, kleine Hilfestellungen im Alltag zu bieten, Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken oder pflegende Angehörige zu entlasten: Ehrenamtliche Seniorenbegleiter können in vielerlei Weise helfen. Das passende Handwerkszeug vermittelt ein 50-stündiger DUO-Kurs.

Zwölf Frauen und fünf Männer haben im jüngsten Durchgang an der Fortbildung teilgenommen. Sie erhielten jetzt ihre Abschlusszertifikate in der Katholischen Landvolkhochschule Oesede.

Praxisbezogene Grundkenntnisse

Vermittelt werden praxisbezogene Grundkenntnisse aus den Bereichen Kommunikation und Gesprächsführung sowie Altersmedizin, aber auch Übungen und Tipps zu Beschäftigungsmöglichkeiten. Ergänzt wird das Programm durch ein 20-stündiges Praktikum. Die weiteren Themen lauten: Verhalten in Notfällen, der Umgang mit Hilfsmitteln und die Rolle als Helfer.

Und dann?

Wie geht es nach dem Kurs weiter? Damit das Angebot in den Kommunen auch bekannt und genutzt wird, stellen sich die ehrenamtlichen Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbegleiter bei den entsprechenden Stellen in ihren Gemeinden vor. In Georgsmarienhütte übernehmen etwa der Seniorenbeirat 60+ und der Ehrenamtslotse Andreas Viehoff die Vermittlung. In der Gemeinde Hagen ist die Seniorenbeauftragte Ruth Schulte to Bühne zuständig für die Vermittlung von Angebot und Nachfragen. „Nach diesen regelmäßigen Kursnachmittagen immer montags werden wir etwas vermissen“, waren sich die Teilnehmenden des gerade abgeschlossenen Kurses einig. Ebenfalls eindeutig viel das Lob für die Dozenten Torsten Altz und Dirk Tietz aus.

Der nächste Kurs findet in Bramsche statt

Der nächste Kurs für Seniorenbegleiter findet statt am 5. August im Forum Martinum in Bramsche.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0541/501-3831. E-Mail: Seniorenbuero@landkreis-osnabrueck.de