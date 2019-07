Hagen. Mitte August steht das 50-jährige Jubiläum des legendären Woodstock Festivals an. Für "Gaststätte Stock"-Inhaber Charly Niehenke Anlass, auch in Hagen etwas Flair und Feeling der "Love & Peace"-Ära zurückzubringen. In einer Woche, am Freitag, 19. Juli, stehen im Sportzentrum Schopmeyerstraße vier Cover-Bands auf der Bühne, die auf Songs von vier Rock-Größen der damaligen Zeit spezialisiert sind.

Die Idee zum Open-Air hat der 62-jährige Stock-Betreiber, der dank seiner guten Connections zu einigen Agenturen jedes Jahr eher unbekannte, aber hochklassige Live-Acts aus England oder den Staaten in Hagen präsentiert, zusammen mit Gitarrist Peter Wilcek von der CCR Revival Band entwickelt, die schon häufiger im Saal der Gaststätte aufgetreten ist. Der Musiker hat auch die Kontakte zu den anderen Gruppen des Vierer-Pakets, das in einer Woche den Geist von Woodstock in der Kirschgemeinde aufleben lässt: Touch of Sound, die Klassiker von Janis Joplin auf der Setlist haben, 3rd Stone Free, die Jimi Hendrix covern, und die Youngmen, deren Repertoire ganz auf Neil Young abgestimmt ist. Für das Festival-Finale sorgt dann die CCR Revival Band mit Ohrwürmern von John Fogerty & Co. wie "Hey Tonight", "Proud Mary" oder "Bad Moon Rising".



Niehenke, der im August 1969, als in Bethel im US-Bundesstaat New York rund 400.000 junge Leute beim Festival eine nicht für möglich gehaltene Besucherzahl sorgten und "3 Days of Peace & Music" feierten, gerade zwölf Jahre war: "Die Zeit des Woodstock-Festivals Ende der 60er und die frühen 70er sind für viele in meinem Alter in ihrem Leben die Jahre gewesen, in denen sie ihre ersten Konzerte besucht haben und mit denen sie bis heute viel verbinden." Er selber kann sich noch erinnern, damals Rory Galagher, Udo Lindenberg, Nektar oder Santana das erste Mal live gesehen zu haben.

Charme der 60er

Das "Woodstock-Revival-Open-Air" soll etwas den Charme jener Zeit verbreiten. Vor eineinhalb Jahren hat im Saal Stock auch eine Art Generalprobe gegeben: Da ist das gleiche von "CCR Revival Band"-Chef Wilcek zusammengestellte Line-Up bei Niehenke aufgetreten und hat bis nach Mitternacht das Publikum begeistert. Darauf setzen die Organisatoren auch am Freitag kommender Woche.

Das Festival im Sportzentrum stattfinden zu lassen, hat sich durch einen Tag später dort steigende dritte Auflage des Open-Air-Kegeln angeboten. Dann werden wieder rund 100 Teams am Schulzentrum gegeneinander in die Vollen gehen. Hier sind nach Niehenkes Angaben schon rund 1000 Karten weg. Für das "Woodstock Revival Festival" am Vortag hofft er auf um die 300 Zahlende und ist optimistisch, dies auch zu erreichen: "Wir sind im Vorverkauf jetzt bei ungefähr 200 Tickets und somit gut im Plan."

Woodstock-Revival-Festival, Freitag, 19. Juli, Open-Air im Sportzentrum Schopmeyerstraße mit CCR Revival Band, Touch of Sound (Janis Joplin), 3rd Stone Free (Jimi Hendrix) und The Youngmen (Neil Young), Beginn: 19 Uhr, Eintritt 12 Euro Vorverkauf (Gaststätte Stock), Abendkasse 15 Euro.