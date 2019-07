Hagen . Die Hagener Grünen sind sauer auf den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises: Erstmals haben die Müllmänner die Wahlplakate nicht bei der Abfuhr der grünen Tonne mitgenommen. Die Awigo kann die Aufregung allerdings nicht verstehen: "Wir haben häufiger darauf hingewiesen, dass wir neben der Papiertonne stehende Pappe- und Kartonagen-Mengen in größerem Maße nicht mehr berücksichtigen können."

Bei Wahlkämpfen fällt am Ende einiges an nicht mehr benötigtem Werbematerial an. Bei den Grünen der Kirschgemeinde sind hier in den vergangenen Jahren die Papp-Wahlplakate immer im Zuge der Abfuhr der grünen Tonne entsorgt worden. Der Hagener Partei-Vorsitzende Georg Hehemann: "Das ist selbst 2016, als gleich mehrere Wahlen zeitnah durchgeführt worden, überhaupt kein Problem gewesen." Doch diesmal, so seine Erfahrung, sei plötzlich alles anders, obwohl die Grünen die gleichen Plakate verwendet hätten.

Grünen-Vorsitzender: Zunächst an Versehen geglaubt

Der lokale Parteivorsitzende: "Ich bin völlig überrascht gewesen und habe zunächst an ein Versehen geglaubt, als die neben der Papiertonne platzierten Wahlplakate vom Abfuhr-Team ignoriert wurden." Er habe den Müllmann daraufhin sogar persönlich angesprochen, warum die rund 35 Plakate zur Europa- und Landratswahl stehen gelassen wurden. Deren Zahl habe sich sogar noch im vergleichsweise niedrigen Rahmen bewegt.

Doch statt einer klaren Aussage, habe es von Seiten der Awigo nur immer neue Begründungen gegeben. Hehemann: "Erst wurde mir gesagt, es sei ein Schreiben notwendig, in dem ich mich mit der Abfuhr einverstanden erklären würde. Dann gab es die Information, dass die Pappen in den nächsten Tagen abgeholt würden und die Abfuhr-Kapazitäten wahrscheinlich beim ersten Mal nicht ausreichend gewesen wären." Anschließend sei dann darauf verwiesen worden, dass die Beistellmengen an den Tonnen reduziert werden sollen und deshalb keine Berücksichtigung mehr finden würden.

Für Hehemann alles letztlich keine zugkräftigen Argumente: "Wir zahlen schließlich jeden Monat unsere Gebühren." Am Ende hat er am vergangenen Wochenende die Plakate selber beim Awigo-Recyclinghof in GMHütte entsorgt. Allerdings steht für ihn fest: "Das kann so nicht richtig sein." Außerdem sollte das Unternehmen die Mitarbeiter besser schulen.

Aus Awigo-Sicht ist aber grundsätzlich alles richtig gelaufen. Möglicherweise habe es aber bei der Kommunikation zwischen beiden Seiten Missverständnisse gegeben . Daniela Pommer, Pressesprecherin des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises: "Die ausufernden Beistellmengen neben den Papiertonnen sind bei der Müllabfuhr im Landkreis seit geraumer Zeit ein immer größeres Problem." Andere Landkreis würden sogar schon seit längerem aufgrund des Mehraufwands keine Beistellmengen mehr berücksichtigen.

Die Awigo weist seit Monaten auf schnelle Abhilf-Möglichkeiten wie die kostenlose Abgabe via Recyclinghof oder die Option, eine weitere kostenlose grüne Tonne zu bestellen, hin. Bis zum Volumen der Abfallbehälter würden auch Beistellmengen mitgenommen. Ein darüber hinaus gehendes Abfall-Aufkommen sei aber im Service-Center der Awigo anzumelden. Pommer: "Sperrige Plakate übersteigen diese Maße. Hier hätte im Vorhinein eine Meldung erfolgen müssen." Deshalb habe der Mitarbeiter hier auch richtig gehandelt.

Darauf sei auch bereits in mehreren Pressemitteilungen des Unternehmens sowie zuletzt im Info-Sommerheft "Wertstoff aktuell" der Awigo hingewiesen worden. Pressesprecherin Pommer: "Wir sind auf die Unterstützung unserer Kunden angewiesen und haben diese deshalb auch verstärkt um Mithilfe gebeten."