Seit Montag läuft der Austausch von Fenstern und Oberlichtern in der Hagener Oberschule. Foto: Jörn Martens

Hagen . In den sechs schulfreien Sommerwochen stehen traditionell in den Kommunen der Region neben den normalen Unterhaltungsarbeiten umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in Schulen und Sporthallen auf dem Programm. Größte Baustelle in der Kirschgemeinde ist in diesem Jahr die Oberschule, wo seit Montag in rund 20 Räumen die Fenster ausgetauscht sowie zum Teil in Klassenzimmern Akustikdecken eingebracht werden.