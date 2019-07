Hagen. Mitte Mai hat die Landesschulbehörde der Kirschgemeinde die offizielle Genehmigung zur Erweiterung der Oberschule um ein gymnasiales Angebot erteilt. 20 Schüler sind angemeldet und bilden im neuen Schuljahr die erste Klasse 5, deren Unterricht nach dem Gymnasium-Lehrplan erfolgt.

