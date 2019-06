Hagen. Mit einem großen Sommerfest starteten die Hagener Grundschüler in den Endspurt Richtung Sommerferien. Die Schule wurde zum Spielplatz.

Die Grundschule St. Martin liegt im Herzen Hagens und will auch mit seinem Konzept zeigen, dass man mit Herz und Verstand den Spaß am Lernen entdecken kann. Alle vier Jahre gibt es daher ein großes Sommerfest, das deutlich macht, dass alle hier gern zur Schule gehen. Nicht zufällig lautet das Schulmotto "Schule mit Herz" und Schulleiter Martin Hobelmann ist es wichtig, dass seine Schülerinnen und Schüler selbstbewusst ins Leben starten: "Neben dem Lernen geht es auch darum Sozialverhalten und Gemeinschaftssinn zu erleben. Es geht ums Lernen, ums Leben und ums Helfen."





Daher gehört auch ein gemeinsames Fest zur Schulphilosophie. Unter dem Obertitel "Spiele ohne Grenzen" gab es am Freitagnachmittag auf dem Schulgelände draußen und drinnen überall witzige Spiele, die vor allem auch auf Bewegung und Geschicklichkeit setzten. Alle Kinder hatten eine Laufkarte und konnten sich die Teilnahme an den verschiedenen Stationen bestätigen lassen, Das war wichtig, denn die Karten kamen am Ende des Spielnachmittags in die große Kiste für die Tombola. Da die Hagener Geschäftsleute so großzügig waren, Preise zu stiften, konnten am Ende alle Kinder mit einem Gewinn nach Hause gehen.

Mit dazu beigetragen, dass das Schulfest ein voller Erfolg war, hatte nicht nur das hervorragende Wetter, sondern auch die Lehrer mit ihren rund 300 Schülern, die sich lustige Spielstationen ausgedacht hatten. Da gab es Open-Air-Kegeln, ein Glücksrad, Fühlkisten, Nasser-Schwamm-Weitwurf oder auch - typisch Hagen - Kirschkern-Weitspucken. Die Eltern hatten eine beeindruckende Kuchenauswahl in der Cafeteria auf die Beine gestellt, sowie das beliebte Kinderschminken. Mit dabei auch die Freiwillige Feuerwehr, allerdings ohne Wasserschlacht, denn angesichts der Wasserknappheit wollte man keinen Tropfen nur so zum Spaß verschwenden.

Hobelmann betonte, wie wichtig und wie dankbar er sei, dass er nicht nur ein so motiviertes Kollegium an seiner Seite habe, auch die Unterstützung durch die Eltern und den Förderverein sei vorbildlich. So gebe es im Förderverein aktive Mitglieder, die sich schon seit fast 40 Jahren für die Grundschule St. Martin stark machen. Nur durch deren Hilfe sei es möglich, den Schwimmunterricht für die 2. Klassen anzubieten, und für die 4. Klassen die erfolgreiche "Fair AG", ein soziales Training, in dem man lernt miteinander fair umzugehen und Ärger zu vermeiden, stattdessen selbstbewusst das Leben zu genießen. Und genau dieses fröhliche Miteinander spürten alle, die sich auf dem Schulfest amüsierten.