Der Moment der Machtübergabe: Die scheidende Kirschkönigin Jule Ehrenbrink übergibt das Insignium der Macht, den Kirschenhut, an ihre Nachfolgerin Felina van't Hof. Foto: Ullrich Schellhaas

Hagen. Mit Spannung erwartete die Kirschgemeinde Hagen, wer sie in den kommenden Jahren als Kirschkönigin repräsentieren wird. Beim Kirschfest am Wochenende wurde das Geheimnis gelüftet und die neunte Majestät durfte in die kirschrote Robe schlüpfen.