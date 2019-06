Cooler Spaß bei heißen Temperaturen an Hagener "Sankt Martin"-Grundschule CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr Hagen hat bei Temperaturen von 30 Grad für Abkühlung an der Sankt Martin Grundschule im Ortszentrum gesorgt. Ein "Hydroschild" sorgte für großflächigen Sprühregen. Außerdem waren alle Schüleriinnen und Schüler mit Wasserspritzen jeglicher Art ausgerüstet. Nachdem der Tank des Feuerwehrfahrzeuges schnell leer gespritzt war, legte die Feuerwehr noch eine lange Schlauchleitung zum nächsten Hxdranten, um die Wasserversorgung wieder herzustellen. Foto: Gert Westdörp

Hagen . So macht Schule auch an heißen Tagen Spaß: Mit einer coolen Wasserschlacht hat die Grundschule Sankt Martin am Mittwochvormittag der Hitze getrotzt.