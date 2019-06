Hagen . Am vergangenen Wochenende haben 86 Schülerinnen und Schüler der Oberschule Hagen in der Alten Kirche ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Schulleiter Simon Borgers beglückwünschte 15 Oberschüler zum erweiterten SekI-Abschluss, 38 Entlassschüler erhielten den Realschulabschluss, 32 Teilnehmer der Veranstaltung beendeten ihre Oberschulzeit mit dem Hauptschulabschluss nach der 9. oder 10. Klasse und ein Schüler bekam den Förderschul-Abschluss.

Schulleiter Simon Borgers beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, die sich vor fünf oder sechs Jahren gemeinsam auf den "Abenteuertrip Oberschule" begeben haben. Seine Rede hatte er unter das von den Schülern gewählte Motto "Wegweiser" gestellt.

Borgers: Reißt Bäume aus, aber keine Brücken ab

"Heute zeigen Wegweiser in unterschiedliche Richtungen. Denn: Auch wenn einem das Leben als Schülerin oder Schüler manchmal wie ein nicht enden wollender Kreisverkehr vorkam: Heute müsst Ihr eine Ausfahrt nehmen!", erinnerte er die Entlassschüler daran, dass jetzt ein "neuer Lebensabschnitt" wartet.

Er ging auch auf die Rollen ein, die Eltern, Lehrer und Mitschüler in den zurückliegenden SekI-Jahren gespielt haben. "Wenn euch der Treibstoff ausging, brachten eure Eltern den Reservekanister", führte er dabei unter anderem aus. Borgers äußerte die Hoffnung, dass "sechs Jahre gemeinsamer Schulweg und sechs Jahre gemeinsames Lernen und Leisten", in denen "ihr habt euch Wege zeigen lassen" sowie "Wegweiser für andere"wart, jetzt dazu führen, "dass ihr es schafft, Freundschaften zu erhalten".

Er gab den Schülern mit auf den weiteren Lebensweg: "Reißt Bäume aus, aber keine Brücken ab! Seht die Welt, aber seht euch auch wieder." Mit den erworbenen Kompetenzen seien die Abschluss-Schüler gut auf die nächsten Lebensabschnitte wie "Ausbildung, Beruf, Partnerschaft" vorbereitet. "Nehmt diese Abschnitte mit Mut und Leichtigkeit", wünschte am Ende.

Auf die Besonderheit, dass "das Ende eurer Schulzeit hier an der Oberschule Hagen gleichzeitig der Anfang eines neuen Weges" sei, war zuvor auch Bürgermeister Peter Gausmann eingegangen. "Geschafft – das war euer letzter Spieltag an der Oberschule", hat er daran erinnert, dass die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen SekI-Jahren miteinander "Höhen und Tiefen" durchgestanden haben. Neben "schönen Dingen" wie Klassenfahrten oder die Abschlussfahrt nach Berlin seien auch "so mache schwache Phasen" zu bewältigen gewesen, wenn nicht "eine gute Schulnote erzielt wurde oder irgendetwas nicht wirklich gut ankam".

Gausmann: Wer etwas erreichen will, sucht Wege

Die meisten würden jetzt ab August eine weiterführende Schule besuchen oder eine Ausbildung beginnen. "Anschließend geht es dann wirklich ins eigenständige Leben und viele von euch wissen noch nicht, was dann privat oder beruflich für Prüfungen auf euch zukommen", richtete Gausmann den Blick nach vorn. Er wünschte den Entlassschülern, dass "ihr mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft blickt, egal, wie eure konkreten Planungen und Perspektiven aussehen mögen.

Gausmann gab auch einen Tipp für den weiteren Weg: "Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe. Wer etwas erreichen will, sucht Wege." Da gerade die Fußball-WM der Frauen in Frankreich stattfindet, griff der Bürgermeister zum Ende Bilder aus dem Sport auf: "Ähnlich wie im Fußball ist jetzt euer Trainingslager ,Schule' beendet. Ihr dürft aufs Feld, ihr seid am Ball", machte er Mut, nicht gleich zu verzagen, "wenn ihr nicht gleich ein Tor schießt". Der nächste Angriff komme bestimmt "und damit eure nächste Chance".