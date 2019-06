Schulbus rollt in Hagen auf anderen Bus – Fahrerin verletzt CC-Editor öffnen

Die Kinder im Schulbus überstanden den Aufprall laut ersten Angaben der Polizei unbeschadet. Foto: Imago Images/Christian Ohde

Osnabrück. In Hagen am Teutoburger Wald hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit einem Schulbus gegeben. Dabei wurde nach ersten Angaben der Polizei die Fahrerin verletzt.