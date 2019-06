Hagen. Die beiden "Smart for Four"-Elektroautos für die im Frühjahr auf Antrag der Grünen-Fraktion beschlossene zweijährige E-Carsharing-Testphase, bei der Energieversorger Ten und "Stadtmobil" die Kooperationspartner der Gemeinde sind, haben etwas längere Lieferzeit als gedacht. Die Ladesäulen auf dem Gellenbecker Dorfplatz stehen zwar ab dieser Woche zur Verfügung, aber die Nutzung der Elektro-Fahrzeuge kann voraussichtlich erst ab September gebucht werden.

Das neue Elektromobilität-Angebot ist einer der Punkte des im Hagener Planungs- und Umweltausschuss vorgestellten jährlichen "Sachstandsberichts Klimaschutzmaßnahmen" gewesen. Denn ein Prüfauftrag lautet: Energieeinspar-Potenziale wie zum Beispiel bei Heizungsanlagen, Flutlichtanlagen, Beleuchtungen oder Verglasungen an öffentlichen Gebäuden und Anlage zu ermitteln. Aufgrund eines fraktionsübergreifenden Ratsbeschlusses ist hier im Rahmen der Haushaltsberatungen ergänzend auch die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen aufgeführt worden sowie eine Summe von 5000 Euro zusätzlich im Etat vorgesehen.

E-Mobilität nur ein Schwerpunkt

Vier Bausteine hat der kommunale Klimaschutz: Einsparungen der Gemeinde bei der Energieversorgung und Energienutzung zu erzielen, die Förderung der Elektromobilität, der Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie Veränderungen im Nutzerverhalten der Hagener Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.

Energieversorgung/-Nutzung: Hier hat Anfang des Jahres eine Einstiegsberatung mit dem Ingenieur-Netzwerk-Energie (INEG), einem genossenschaftlich organisierten Bad Iburger Fachbüro, stattgefunden. Dabei ist empfohlen worden, die Heizungen im Bürgerhaus (30.000 Euro) und im Rathaus (20.000) jeweils auszutauschen. An Sanierungspunkten stehen der Austausch der Haupteingangstür an der Grundschule St. Martin sowie der Fenster in der Oberschule (277.000) oder die Erneuerung des Gebläses in der Kläranlage, die zu einer Einsparung von bis zu 15 Prozent führen könnte, auf der Aufgabenliste. Weiter investieren will die Gemeinde in Einsparungen bei der Beleuchtung. Hier sind 150.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik vorgesehen. Auch die Flutlichtanlagen des Sportzentrums mit zwölf Leuchten und der Sportanlage Im Stern (acht) sollen für 42.000 Euro umgerüstet werden.

Elektromobilität: Vor einem Jahr hat die Gemeinde mit dem Scooter-Fahrzeug für den Bauhof das erste Elektroauto geleast. Ladesäulen für Elektroautos gibt es in der Gemeinde auf dem Parkplatz vor dem Rathaus sowie ab dieser Woche auch auf dem Dorfplatz in Gellenbeck. An beiden Standorten soll ab Spätsommer dann E-Carsharing angeboten werden. Außerdem finden E-Bike-Nutzer neben Rathaus und Dorfplatz noch am Gibbenhoff und an der Gaststätte Platzhirsch Ladepunkte. Verbessert worden ist hier auch der Radweg an der L95.

Nutzung erneuerbarer Energien: Noch ausbaufähig ist Zahl der Anträge für Solaranlagen. Hier sind im vergangenen Jahr drei Anlagen auf Hagener Dächer gekommen. Für das laufende Jahr gibt es bisher zwei Antragseingänge. Öko-Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Energien bietet der Energieversorger Ten seit Anfang 2018 an. Aktuell sind ungefähr die Hälfte der rund 5500 Hagener Stromkunden "grün", nutzen also nur Energie aus Wind-, Solar- oder Wasserkraft.

Verhalten ändern: Hier hat es einige Aktionen gegeben, wie zum Beispiel die Unterstützung des Erwerbs eines Kaffee- oder Teebechers, um die Zahl der Einweg-Trinkbecher einzudämmen – letzteres mit Erfolg. Inzwischen ist aufgrund des großen Interesses schon eine Nachbestellung erfolgt. Gut angenommen wird auch der Flyer zur "Mach's einfach"-Projektreihe. Hier wird zum Beispiel über Themen wie unverpackt einkaufen oder Kochkurse in der Oeseder Landvolkhochschule zu regionalem und saisonalem Kochen informiert. Außerdem gibt es Aktionen des Umweltschutzbeauftragten der Gemeinde zum Anlegen einer Wildblumenwiese oder dem Bau von Insektenhotels.

Gemeinde-Mitarbeiterin Isabell Mindrup, die den Sachstandsbericht im Fachausschuss vorgestellt hat: "Hagen ist beim Thema Klimaschutz sehr vielfältig unterwegs."