Hagen. Die Musikreihe "Hagener Sonntagsmusik" beginnt zum 21. Mal in der Ehemaligen Kirche Hagen. Fünf Chöre und Orchester nehmen teil.

„...und Sonntag gehen wir ins Konzert“ - das können Hagener Bürger und Freunde der gepflegten Unterhaltung nun wieder sagen. Ende Juni startet wieder die „Hagener Sonntagsmusik. Bis Ende Oktober singen und musizieren drei Chöre und zwei Orchester wieder in und um die Ehemalige Kirche.

Lange Tradition

Immerhin schon zum 21. Mal erhalten die Musikanten der Kirschgemeinde so die Gelegenheit, sich eine Stunde lang dem geneigten Publikum bei freiem Eintritt zu präsentieren. Das berichtete Ursula Plogmann, die die Reihe in Zusammenarbeit mit den Vereinen auch in diesem Jahr wieder organisiert. Zusammen mit Vertretern der Gruppen hatte sie eingeladen, um das diesjährige Programm vorzustellen.

Den Auftakt macht am kommenden Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr, das Konzert "Contakte – Alter Junger Chor Hagen" Am Sonntag darauf, 30. Juni, um 17 Uhr präsentiert sich der Martinus-Chor. Dessen Sprecherin Marion Martin mochte auf das geplante Programm noch nicht näher eingehen, verriet aber schon soviel: „Wir planen eine Überraschung – und als wir die geprobt haben, haben wir schon viel gelacht.“ Das Vergnügen auch für Besucher dürfte also vorprogrammiert sein.

Programm vor und nach den Ferien

Danach geht auch die Sonntagsmusik in die Sommerferien. Am Sonntag, 18. August, spielt dann um 11.30 Uhr, nach der katholischen Messe in St. Martinus, der Musikverein Wiesental auf dem Platz vor der Ehemaligen Kirche. Die Wiesentaler dürften dabei ihre beliebte Mischung aus Marsch- und Popmusik präsentieren.

Dass eine solche Gelegenheit prima Werbung für die teilnehmenden Vereine ist, weiß auch Frank Hülsmann, erster Vorsitzender der Musikkapelle Hagen. „Wir haben im vergangenen Jahr auch draußen gespielt, und das hat viele Menschen zum Stehenbleiben und Zuschauen bewegt“, berichtete er. Die Musikkapelle gestaltet am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr das Abschlusskonzert der diesjährigen Reihe. Ob drinnen oder draußen machen die Musiker allerdings kurzfristig vom Wetter abhängig.

Drei Chöre, zwei Orchester

Zuvor tritt am 13. Oktober um 17 Uhr noch der Shanty-Chor der Katholischen Arbeitnehmerbewegung auf. Deren Sprecher Werner Hehemann betonte, dass der Chor Seemannslieder zum besten gebe und davon sicherlich jedes Stück ein Höhepunkt werde.

Anzeige Anzeige

Zudem tritt am 20. Oktober um 17 Uhr der Kleine Chor Hagen auf. Dessen Mitglieder Beate Unnerstall und Andrea Schreiner konnten zum geplanten Programm noch nichts verraten, „denn das entscheiden wir ganz spontan in der Probe eine Woche vorher.“ Und sie verrieten ein weiteres gutes Argument, um am besten keines der fünf Konzerte zu verpassen: „Irgendwen der Teilnehmer kennt man eigentlich immer.“

In diesem Jahr nicht dabei ist das Gitarrenensemble absaits. „Wir machen nur alle zwei Jahre mit, denn ein solches Programm auf die Beine zu stellen ist für uns immens viel Arbeit und mit viel üben verbunden“, sagte die Erste Vorsitzende des Ensembles, Ramona Bücker.