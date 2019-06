Ladendieb verletzt Zeugen auf Flucht in Hagen CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Ladendieb in Hagen. Symbolfoto: Jörn Martens

Hagen. Nach Angaben der Polizei kam es am Montagnachmittag in Hagen zu einem Ladendiebstahl, in dessen Folge der flüchtige Täter einen Zeugen verletzte.