Hagen. Der Feuerwehrverband Altkreis Osnabrück hat Gerhard Glane in Abwesenheit einstimmig für drei Jahre zum Vorsitzenden wiedergewählt.

Glane befindet sich nach einer Operation in einer Rehabehandlung. Per Telefon bestätigte der Georgsmarienhütter Stadtbrandmeister, dass er die Wahl annimmt und bedankte sich für das Vertrauen. Die Sitzung leitete sein Stellvertreter, Bad Rothenfeldes Gemeindebrandmeister Michael Janböke, der auch Glanes Jahresbericht vortrug. Ein Schwerpunkt darin: Die Jugendarbeit sowie die Brandschutzerziehung und Aufklärung. Hier kamen insgesamt fast 4000 Stunden für die freiwilligen Feuerwehren zusammen.

In seinem launigen und selbstironischen Grußwort unterstrich der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer die Bedeutung der freiwilligen Feuerwehren. Nachdem Hagens Bürgermeister Peter Gausmann zuvor offen gelegt hatte, dass die Kommune in den vergangenen Jahren rund 4 Millionen Euro für die Feuerwehr ausgegeben habe, rechnete Bäumer für seinen Heimatort Glandorf vor, dass es dort rund 2000 Haushalte gebe, die einen Sachwert von 200 Millionen Euro repräsentierten. Ein Prozent davon als Investition für die Feuerwehren seien „gut angelegtes Geld.“ Am Beispiel eines nicht ganz unverschuldeten Heckenbrandes machte er deutlich, wie wichtig ihm die Feuerwehr sei. Zwar habe er die Flammen nach dem Anruf seines Sohnes bei der Feuerwehr doch selbst löschen können, aber es sei nicht klar gewesen, ob das Feuer auf eine Scheune übergreifen würde und da sei es gut gewesen zu wissen, dass die Feuerwehr komme, wenn man sie braucht. Aus dem Landtag berichtete Bäumer, dass die Politik sowohl die zunehmende Waldbrandgefahr als auch das neuartige Phänomen „Feuerkrebs“ nachhaltig und mit Sorge betrachte. Als mögliche Ursache nannte er giftige Dämpfe bei Einsätzen.

Nachdem zuvor Gausmann und Glane bereits eine Runde „Löschwasser“ ausgegeben hatten, versprach Bäumer, zusammen mit seiner Kreistagskollegin Ilka Pötter die dritte Runde zu übernehmen. Gausmann hatte zuvor den 3fach-Schutz von Bier gelobt. Mit Wasser, Schaum und CO 2 sei es zur Brandbekämpfung universell einsetzbar.





Gänzlich ohne Witz und Ironie thematisierte Ludger Flohre als Brandabschnittsleiter Süd die Abhängigkeit der freiwilligen Feuerwehren von der individuellen Mobilität ihrer Mitglieder. Fahrten zur Arbeit und zum Einkaufen ließen sich zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen, bei Einsätzen sei das anders. Auf den ersten Blick erscheine dies vielleicht wie ein Randthema, betreffe aber die gesamte Bevölkerung, so Flohre. Hier sei die Politik gefordert.

Sowohl im Jahresbericht als auch in einigen Wortbeiträgen kam immer wieder die Sorge vor dem Zusammenlegen ländlicher Feuerwachen zum Ausdruck. Um zu jeder Zeit für die Bevölkerung ansprechbar zu sein und schnell reagieren zu können, sei die bestehende dezentrale Struktur unverzichtbar. Die Verbandsversammlung der 22 freiwilligen und zwei Werksfeuerwehren (Georgsmareinhütte und Homann, Dissen) im Altkreis Osnabrück fand in der Sporthalle der Grundschule Gellenbeck statt. Anlass war der 90. Jahrestag der Gründung der Ortsfeuerwehr Niedermark.