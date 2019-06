Elektrifizierung des Kreises beginnt in Hagen CC-Editor öffnen

Zwischen Düstrup und Haste ist mit der E-Buslinie M1 die erste voll elektrische Buslinie unterwegs. Mit der geplanten Linie M3 wollen auch die Gemeinde Hagen und der Landkreis Osnabrück den ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung gehen. Foto: Michael Gründel

Hagen. In Hagen soll bald der Bau der ersten Ladestation für Elektrobusse im Landkreis Osnabrück beginnen. Das teilt die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) mit. Nachdem im Frühjahr diesen Jahres zwischen Düstrup und Haste mit der E-Buslinie M1 die erste voll elektrische Buslinie im Stadtgebiet in Betrieb genommen wurde, gehe nun mit der Gemeinde Hagen auch der Landkreis einen Schritt in Richtung Elektrifizierung.