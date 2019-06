Hagen. So viel Bürgerinteresse ist selten: Rund 40 Anwohner des Johann-Spratte-Weges in der Obermark haben Donnerstagabend die Planungsausschuss-Sitzung verfolgt. Sie haben zwar nichts gegen die Erweiterung des Baugebiets um 18 Ein- und Zweifamilienhäuser, aber sie fürchten, dass die Laster ihnen dann während der Bauzeit "fast über den Esstisch" fahren.

In der Kirschgemeinde fehlen Baugrundstücke. Mehr als 250 interessierte Häuslebauer weist die BewerberIiste im Hagener Rathaus aktuell aus. Nachdem zuletzt vor allem in der Niedermark weitere Baugebiete ausgewiesen werden konnten, bietet sich jetzt die Chance, am von der Alten Straße abzweigenden Johann-Spratte-Weg das bestehende Baugebiet östlich um 18 Baugrundstücke zu erweitern.

Erweiterung schon länger vorgesehen

Schnelles Verfahren: Der Planungsausschuss-Vorsitzende Hermann Buller (CDU) hat zu Beginn der Beratung auf einen besonders wichtigen Punkt hingewiesen. Aufgrund der Möglichkeit, das Bauleitplanverfahren nach Baugesetzbuch, Paragraph 13b im beschleunigten Verfahren durchzuführen, da es sich hier eine an eine Siedlung angrenzende Außenbereichsfläche handelt, könnte alles relativ schnell gehen. Mögliche Dauer bis zum Satzungsbeschluss: nur wenige Monate. Buller: "Die Gemeinde hat hier die Chance, in vernünftiger Weise wachsen zu können."

Auch Ortsplaner Stefan Lehmann griff diesen Punkt auf: "An der Stelle wird eine Langfristplanung realisiert, denn die Erweiterung ist schon im alten Flächennutzungsplan vorgesehen." Dies zeige auch die bereits vor rund 30 Jahren angelegte Wegeverbindung am Ende der jetzigen Bebauung. Für das Planverfahren erfolgt derzeit die Erstellung eines Artenschutzgutachtens. Sobald dies vorliegt und im Ausschuss erörtert worden ist, kann die Auslegung des Bebauungsplans erfolgen.



Vorgesehene Bebauung: Der Johann-Spratte-Weg soll für die vorgesehenen 18 Grundstücke mit Ein- und Zweifamilienhäusern in Richtung Brückenstraße verlängert werden. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes mit eingeschossiger Bebauung plus Dachgeschoss vorgesehen. Der Ausschussvorsitzende wies auch noch mal darauf hin: "Das ist heute der erste Aufschlag. Im Verfahren wird dann diskutiert, welche Regelungen hinsichtlich Zufahrt oder Baustellenverkehr zu treffen sind, damit die Belastung für die Anwohner vertretbar ist." Ob die Grundstücke zu erwerben sind oder als Erbpacht angeboten werden, ist noch unklar.



Zentrale Fragen: Sie betreffen zum Beispiel die zu treffenden Verkehrsvorgaben, die unter anderem eine Einbahnstraßenregelung oder ein Durchfahrtverbot für mehrachsige Laster vorsehen könnten. Gleiches gilt für den Aspekt, ob es sich bei dem vorgesehenen Bereich um eine "ökologisch wertvolle Gemeindefläche" handelt, oder Fragen des Hochwasserschutzes. Bürgermeister Peter Gausmann hat hier noch einmal deutlich gemacht: "Alle, die dort früher gebaut haben, wussten von Beginn an, dass es irgendwann wahrscheinlich eine Ausweitung des Baugebiets geben wird." Die Fläche sei nicht Teil eines Landschaftsschutzgebietes. Falls die laufende Prüfung aber ergebe, dass es sich um einen schützenswerten Bereich handele, werde die Gemeinde notwendige Eingriffe natürlich. Hinsichtlich des Hochwasserschutzes sieht er kein Problem: "Keine Gemeinde in der Region hat seit dem Starkregenereignis 2011 so konsequent auf Schutzmaßnahmen gegen über die Ufer tretende Gewässer geachtet wie wir."



Überraschendes Angebot

Sicht der Politik: Für die SPD-Fraktion erklärte Ratsmitglied Günter Rolf: "Natürlich müssen wir im Zuge der Beratungen noch über einige Punkte wie die Frage, welche Regelungen es für die Baustellenzeit gibt, nachdenken. Aber wir tragen das Verfahren mit." Klare Zustimmung hat auch CDU-Vertreter Christian Engelmeyer signalisiert. Auch aus seiner Sicht ist der Baustellenverkehr das "größte Thema". Auf zwei Problempunkte wies sein Fraktionskollege Klaus Herkenhoff hin: Es müsse etwas in Sachen Regenrückhaltung geschehen. Hier bietet sich aus seiner Sicht der Bereich der Feuchtwiesen an. Auch sei eine zweite An- und Abfahrtmöglichkeit zum neuen Baugebiets notwendig. Hier brachte er eine Zuwegung von der Brückenstraße ins Spiel. Sonst würde die Belastung der Anwohner zu groß.



Anzeige Anzeige

Die Fragen der Anwohner: Im Anschluss an den öffentlichen Sitzungsteil haben die anwesenden Bürger noch die Möglichkeit gehabt, Nachfragen zu ihnen wichtigen Punkte zum geplanten Baugebiet zu stellen. Hier standen der Wunsch nach einer zweiten Zu- und Abfahrt zum gesamten Baugebiet entlang des Johann-Spratte-Weges, die Möglichkeit eine Baustraße einzurichten sowie das Problem des LKW-Verkehrs im Mittelpunkt. Hagens Bürgermeister führte hier aus, dass er eine Anbindung des Bereichs von der Brückenstraße aus für schwierig hält, da zu überbrückende "Kante" einer solchen Lösung im Wege stehe. Es tat sich hier am Donnerstagabend aber eine überraschende Alternative auf: Der anwesende Eigentümer eines provisorischen Weges, der im Bereich des neuen Baugebietes liegt und ausgebaut werden könnte, zeigte sich gesprächsbereit, erneut mit der Gemeinde zu verhandeln. In der Vergangenheit hatten sich beide Seiten nicht über die Konditionen einigen konnten.