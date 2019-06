Hagen. Manchmal lassen sich Nachfolgelösungen zeitnah realisieren: Ende Juni schließt in Gellenbeck der Penny-Markt, und jetzt steht fest, dass es rund drei Monate später eine Neueröffnung am Standort geben wird. Voraussichtlich Mitte oder Ende September erfolgt in den bisherigen Discounter-Räumen der Start eines "Nahkauf"-Marktes.

