Hagen. Ob Ölmühle, Mahlmühle oder Grützemühle – sie alle wurden zum 25. Gellenbecker Mühlentag in Hagen wieder in Betrieb genommen. Auch ein historisches Handwerk bekamen die Besucher vorgestellt.

Jubiläum beim Verein zur Erhaltung der Gellenbecker Mühlen: Zum nunmehr 25. Mal hat der Hagener Verein am Pfingstmontag seinen Mühlentag gefeiert und zahlreiche Interessierte zur Besichtigung der historischen Bauten eingeladen, um eine lebhafte Lokal-Geschichtsstunde zu erhalten.

Wissen rund um die Mühle

In der Mühle selbst stand Vereins-Kassenwart Klaus Flacke mit seinem Fachwissen rund um die Mühle bereit, erklärte die Funktionsweise und beantwortete Fragen, auch zur Ölmühle. „Das ist der älteste Mühlenstandort in Hagen, 1273 war die erste urkundliche Erwähnung“, sagte er. Gezeigt wurde, wie die Francis-Turbine im Untergeschoss die Riemenantriebe und das Vorgelege in Bewegung setzt; auf diese Weise wird die Mahlmühle seit 1930 betrieben, nachdem das alte Wasserrad beim starken Frost im Jahr 1929/1930 kaputt gegangen war. „Das geht dann auf den Mahlgang“, führte Flacke weiter aus. Was damit gemeint war, konnte schließlich im Erdgeschoss beobachtet werden: Der Riemen treibt dort die Transmission an, die wiederum die Elevatoren und weitere Maschinen wie eben den Mahlgang antreibt. „Die Elevatoren bringen das Mahlgut dann wieder nach oben auf den Kornboden in einen Sack“, schilderte Flacke und fasste zusammen: „Eigentlich ganz einfach.“





Dieser Satz war an den Stationen immer wieder zu hören – eigentlich ganz einfach. Das änderte jedoch nichts an der Faszination der kleinen und großen Besucher für die historische Herstellungsweise. Das galt auch für die benachbarte Sudenfelder Grützemühle, durch die Thomas Flacke führte. „Die ist vor rund 170 Jahren aus der Not heraus entstanden“, sagte er. Als sich die Leute kein Brotgetreide mehr leisten konnten, musste der Hafer im Pferdefutter herhalten. „Er wurde ausgedroschen, getrocknet und vermahlen“, führte Flacke weiter aus. Mit Milch und Wasser sei das dann zu Grütze aufgekocht worden. Eigentlich ganz einfach. „Wie der Bauer die Mühle beschafft hat, weiß man nicht“, ergänzte er. Doch wie sie funktionierte, das war immer noch zu bestaunen: Anders als in der Gellenbecker Mühle selbst war hier noch Handarbeit gefragt, um sie zu betreiben.





Einem ganz anderen historischen Handwerk widmeten sich dagegen Heiner Witke und Sohn Martin. Sie zeigten, wie früher Seile – auch Reepe genannt – gedreht wurden. „Eigentlich ganz einfach“, meinte einmal mehr Witke Senior. Er habe das Seildrehen noch selbst von seinem Onkel gelernt. Der habe zwar als Maurer gearbeitet, in den Schlechtwetter-Monaten hätten die jedoch eine andere Beschäftigung gebraucht – und dann eben Reepen hergestellt. Für das erste Mühlenfest frischte Witke sein Wissen in einem Schnellkurs auf und lieh sich eine Vorrichtung zum Drehen. Danach baute er diese mit Sohn Martin nach und nahm noch ein paar Verbesserungen vor: Mit einer Fahrradachse wurde die manuelle Gegenkurbel ersetzt, mithilfe von Zahnrädern wurde um den Faktor 5:1 übersetzt, damit das Kurbeln selbst leichter fällt. Nun müssen nur noch die Bänder eingespannt und gekurbelt werden. Das fertige Seil wird anschließend noch geknotet und schon ist es fertig. „Vereine existieren nur durch Idealisten“, meinte Witke zum Engagement seiner Familie.

Anzeige Anzeige





Wem das noch nicht genügte, konnte sich am Grillstand noch mit einer Bratwurst vom Grill den Magen füllen und mit einem Getränk bei den warmen Temperaturen die Kehle anfeuchten. Für die jungen Besucher wurde zum Fest noch eine Hüpfburg aufgestellt.