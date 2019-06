Hagen. Mit Stefan und Astrid Schlinge hat der Schützenverein Große Heide Jägerberg ein neues Königspaar.

Nach drei Stunden und 852 Schuss fiel der Rumpf und Stefan Schlinge hatte das Adlerschießen für sich entschieden. Vor 15 Jahren standen beide bereits schon einmal an der Spitze. Damals war Astrid Schlinge Königin und ihr Ehemann der Prinzgemahl. Nun geht er als Stefan I. in die Vereinschronik ein.

Die Proklamation erfolgte am Samstag zum Auftakt des Schützenfestes am Jägerberg, begleitet vom Musikzug des Musikvereins Wiesental sowie zahlreichen Gästen befreundeter Schützenvereine wie den Präsidenten der Schützenvereine Natrup Hagen, Hagen Mentrup und Holzhausen, Peter Raffelt, Bernhard Schriewer und Ferdi Wöhrmann (2. Präsident). Sowohl Hagens stellvertretender Bürgermeister Rainer Plogmann als auch Carsten Raffelt vom Schützenkreis Osnabrück Land-West rückten in ihren Grußworten vor allem die Pflege von Freundschaften im Schützenwesen in den Mittelpunkt. Dazu biete das Schützenfest eine gute Gelegenheit.

Geselligkeit im kleinen Verein

Vor der Proklamation hatte die bisherige Königin Lisa ter Heide abgedankt. Präsident Dieter Friedrich dankte ihr und ihrem Gefolge für ein schönes und erfolgreiches Schützenjahr. Nach Königsparade und Deutschlandlied ließ Oberst Kretzschmar den Musikzug und die Abordnungen wegtreten, um anschließend mit den Gästen im Schießstand zu feiern und – wie in den Grußworten angekündigt – in geselliger Runde Freundschaften zu pflegen.

Der Schützenverein Große Heide Jägerberg ist ein kleiner Schützenverein mit unter 50 Mitgliedern. Carsten Raffelt beglückwünschte den Verein dazu, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und stattdessen die Tradition zu pflegen und mit neuen Inhalten zu füllen. Außerdem ehrte er die langjährigen Mitglieder Klaus-Dieter Hoyer und Günter Bergjohann für ihre Verdienste um das Schützenwesen. Dem neuen Hofstaat gehören neben dem Königspaar Siegfried und Sabine Bücker, Hans Georg Pasche und Birgit Bergjohann als Adjudanten sowie Thorben ter Heide als Lakai an.