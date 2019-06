Hagen . Seit 2014 ein Demographie-Check für die Kirschgemeinde erfolgt ist, wird jedes Jahr die den Zeitraum bis 2035 in den Fokus nehmende Bevölkerungsprognose des Landkreises fortgeschrieben. Das Update weist für Hagen eine abnehmende Einwohnerzahl, aber gleichzeitig auch ein vergleichsweise stabiles Niveau im Bereich der Jahrgänge bis 15 Jahre aus. Die von Isabell Mindrup im Familienausschuss vorgestellten Zahlen im einzelnen.

Das Datenmaterial: In der aktuellen Prognose ist jetzt die reale demografische Entwicklung in der Kirschgemeinde in den Jahren von 2014 bis 2017 berücksichtigt, in denen die Geburtenzahlen höher gewesen sind, als zunächst angenommen worden war. Gleichzeitig ist der Verlauf der Zuzüge und Abmeldungen eingeflossen. Hier reicht der Saldo aber insgesamt nicht aus, um die natürliche negative Bevölkerungsentwicklung auszugleichen.

Die Kernaussagen: Die Einwohnerzahl Hagens wird von aktuell 13.244 bis 2035 kontinuierlich über Zwischenwerte von 12960 (2025) und 12.765 (2030) auf 12.575 kleine und große Bürger zurückgehen. Denn trotz der ansteigenden Geburten, deren Zahl von prognostizierten 120 kleinen Neubürgern im laufenden Jahr zwischen 2022 und 2025 noch einmal auf jeweils jährlich 123 neue Null-Jährige ansteigen soll, wird die Höhe der Zahl der Sterbefälle insgesamt für eine abnehmende Bevölkerung sorgen.



Altersdurchschnitt steigt auf 48 Jahre

Gleichzeitig wird in den kommenden anderthalb Jahrzehnten der Altersdurchschnitt von derzeit 46,5 auf knapp 48 Jahre steigen. Die Veränderungen bei den Altersgruppen im Kinder- und Jugendbereich bis zu den so zu den so genannten Best-Agern (50-plus) und Rentner-Jahrgängen haben natürlich Auswirkungen auf die Nachfrage im Bereich Kitas und Schulen beziehungsweise in Pflege- und Alteneinrichtungen.

Die Altersgruppen: Bei den Kindern im Vorschulalter (Null- bis Sechs-Jährige) und den Grundschülern (sechs bis zehn Jahre) sowie den bis zu 15-Jährigen bleiben die Zahlen auch bis 2035 weitgehend auf dem derzeitigen Niveau. Leichte Rückgange gibt es in der folgenden "U18"-Altersgruppe im Bereich von rund 15 Prozent von knapp 400 auf 335 Jugendliche. Stärker schlägt sich der demografische Wandel dann bei den 18- bis 40-Jährigen (minus 389 auf 2788) sowie den Erwerbstätigen zwischen 40 und 65 Jahren (minus 1282) nieder. Dagegen steigt die Zahl der jüngeren Rentner (65 bis 80 Jahre/plus 939) stark an, während es bei den so genannten "Hochbetagen" (Ü80) einen leichten Zuwachs um rund 50 auf 921 Personen bis 2035 gibt.

Einwohnerzahlen stabilisiert

Die Einschätzungen: Der Ausschussvorsitzende Klaus Herkenhoff (CDU) sieht in den Zahlen einen Beleg, dass die Gemeinde einiges getan hat, um die demografische Entwicklung besser abzufedern: "Als uns beim ersten Mal die Bevölkerungsprognose präsentiert wurde, ist den Ausschussmitgliedern fast schwindelig geworden, denn Hagen hatte da mit die Spitzenwerte beim Bevölkerungsrückgang." Inzwischen gebe es bei den Geburtenzahlen eine positive Entwicklung, die sich auch in geringeren Rückgängen bei den prognostizierten Einwohnerzahlen niederschlage. Auch für SPD-Vertreter Uwe Sprehe gibt es eine "Verbesserung" zu den Start-Werten beim Demografie-Check: "Die negative Entwicklung ist nicht mehr ganz so dramatisch, wie sie uns bei den ersten Bevölkerungsprognosen vorgestellt worden ist. Wir erreichen danach das Ziel, die Einwohnerzahlen zu stabilisieren."