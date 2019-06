Hagen. Die Kunden finden schon einen entsprechenden Aushang im Gellenbecker Penny-Markt: "Wir schließen." Am Samstag, 29. Juni, ist letzter Verkaufstag in der Niedermarker Filiale des Discounters. Vermieter Carsten Berner ist derzeit in Gesprächen, wie es am Standort weiter gehen könnte.

Seit Mitte April 1994 ist der Penny-Einkaufsmarkt in Gellenbeck eine feste Nahversorgungs-Adresse. Auf eine Aktion zum 25-Jährigen ist aber wohl schon angesichts der anstehenden Schließung verzichtet worden.

Schließung aus wirtschaftlichen Gründen

Ende Juni wird die Präsenz im Osnabrücker Raum reduziert: Thomas Roth, Leiter Nord der Abteilung Expansion bei Penny: "Wir schließen aus wirtschaftlichen Gründen." Am knapp 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bietenden Standort seien nicht die Voraussetzungen gegeben, um wettbewerbsfähig zu sein.

Das dürfte auch mit dem ebenfalls an der Natruper Straße gelegenen Lidl-Markt im Ortskern zusammenhängen, der eine Erweiterung plant, für die der Gemeinderat Mitte Mai grünes Licht gegeben hat. Penny-Abteilungsleiter Roth hat auf Anfrage unserer Redaktion aber verneint, dass der Discounter bei einer größeren Ladenfläche in Gellenbeck geblieben wäre: "Die Frage einer Erweiterung hat bei unserer Entscheidung keine Rolle gespielt."

Insgesamt knapp 2200 Märkte betreibt der zur Rewe-Gruppe zählende Discounter bundesweit. In der Region sind zuletzt vor zwei Jahren zwei Standorte in Georgsmarienhütte neu eröffnet worden – am Harderberg und in Alt-GMHütte. Beim letzteren handelt es sich um einen so genannten "Flagship-Store", der kürzlich auch als Location für die regionale "Penny goes Party"-Premiere, bei der im Verkaufsraum ein Elektro-Event gefeiert wurde, genutzt wurde. Die bisherigen Kunden in der Niedermark werden auf die Möglichkeit verwiesen, künftig am Standort in Lengerich einkaufen zu können.

Pressemitteilung in der kommenden Woche

Der Sudenfelder Vermieter Carsten Berner ist derzeit in Verhandlungen, um möglichst schnell eine Nachfolgelösung zu finden. Ob dort aber wieder ein Nahversorger einzieht, ist nach seinen Angaben völlig offen: "Es gibt mehrere Möglichkeiten." Voraussichtlich werde hierzu in der kommenden Woche eine Pressemitteilung rausgehen.

Hagens Bürgermeister Peter Gausmann hofft auf eine zeitnahe Erklärung, was am bisherigen Penny-Standort passiert: „Die Schließung ist für diesen Ortsbereich sehr bedauerlich. Wir hoffen, dass es dem Eigentümer gelingt, auch in Zukunft ein Unternehmen mit einem ergänzenden und nachhaltigen Angebot für die Nahversorgung in der Niedermark zu verpflichten.“