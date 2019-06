Hagen. Mit Aimee Szafryk verfügt die Oberschule Hagen bereits über eine gute Polenbotschafterin. Dennoch bekam sie jetzt Unterstützung.

Szafryk war vor Jahren mit ihren Großeltern in Polen. Sie schätzt vor allem die Natur und die Weite der Landschaft. Das gefalle ihr besser als in Deutschland, berichtet die Schülerin in der AG während der Vorstellungsrunde anlässlich eines Besuchs von Sebastian Borchers. Der ist mit dem „PolenMobil“ von Darmstadt nach Hagen gekommen und hat allerlei Souvenirs und eine große Karte dabei, die er auf dem Fußboden ausbreitet.

Wohl wissend, dass sich Polnisch als slawische Sprache für deutsche Ohren eher fremd anhört, macht er den Jugendlichen Mut, zeigt Parallelen auf und versucht, Ankerwörter in polnische Sätze einzuflechten, die ein Wiedererkennen ermöglichen und das Verständnis erhöhen. 17 Schülerinnen und Schüler sind gekommen, um sich einen zusätzlichen Motivationsschub für die im Herbst anstehende Polenreise zu holen. Lehrer Marcus Sprick leitet den Austausch mit einer polnischen Schule in Barczewo, zu deutsch: Wartenburg. Sie gehört zu einer der ältesten Partnerschaften und besteht seit 24 Jahren. Er sei durch Zufall auf das Polenmobil des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt gestoßen. Nachdem die Schüler den Klassenraum verlassen haben, berichtet er voller Enthusiasmus von dem Austauschprogramm und das auch die Gemeinde Hagen voll dahinter stehe. Er habe das Programm 2008 von seinem Vorgänger übernommen, nachdem er 2007 an die Oberschule in Hagen gekommen sei. Auch wenn Wort- und Dialogübungen teilweise etwas verhalten rüber kommen, ein Quiz zum Thema Polen zeigt, die jungen Leute wissen bereits einiges über Land und Leute. Als Borchers Bilder der Marienburg anspricht, unterbricht Sprick kurz, um den Gast darauf hinzuweisen, „da fahren wir im Herbst hin.“





Borchers will den Jugendlichen Mut machen. Er habe die Polen als sehr gastfreundlich kennengelernt und sie freuten sich sehr, wenn jemand versuche, sie auf Polnisch anzusprechen. Ein Zauberwort sei „cześć”, etwa wie „hallo” oder „chiao” auf italienisch und „salut” auf Französisch, eigne sich ebenso zur Begrüßung wie zur Verabschiedung. Mit „mein Name ist” oder „wie geht´s” geht es weiter mit Floskeln, die sich schnell vermitteln lassen. „So lala” oder „geht so” lässt sich auch als „jako tako”auf Polnisch schnell erlernen. Der Adler als Wappentier – Borchers arbeitet viele Parallelen heraus, um Berührungsängste abzubauen. Aber die gibt es an der Oberschule in Hagen ohnehin kaum. Sprick berichtet, dass er es in der Vergangenheit immer wieder erlebt habe, dass Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 10. Klasse jedes Jahr mit nach Polen gefahren sind. Dank der sozialen Medien breche der Kontakt in vielen Fällen auch nicht ab. Nach einem Jahr fielen sich die Jugendlichen manchmal so vertraut in die Arme als seien sie gerade erst auseinandergegangen. Whatsapp und Facebook haben also auch positive Seiten. Und so hofft Sprick, dass die Jugendlichen ihre Freundschaften auch nach der Schule weiter pflegen und wünscht sich, dass sie dafür ein geeignetes Format finden, um sich zu treffen.

Während Borchers seine Utensilien zusammenpackt, kommt er ins Philosophieren und berichtet darüber, wie stark der Nationalstolz in Polen ausgeprägt sei, aber auch der Freiheits- und Widerspruchsgeist. Vor dem inneren Auge des Zuhörers ziehen dabei abwechselnd Bilder vorüber, mal von Kaczynski mal von Lech Walesa, dem einstigen Helden auf der Danziger Leninwerft.