Hagen. Bis in den frühen Morgen haben Jugendliche in Hagen Party gemacht. Die letzten sind um sieben Uhr ins Bett gefallen.

Jugendpflegerin Marina Feld gehörte mit dazu und am nächsten Mittag berichtet sie am Telefon, dass sie sich bereits wieder im Einsatz befindet, um einen Grillrost zu säubern. Um 4 Uhr hat „Budenzauber“ die Musik abgedreht und um halb sechs wurden die letzten Gäste verabschiedet. „Ein harter Kern“ des 16-köpfigen „Church-and-Flames“-Organisationsteams hat dann noch etwas durchgehalten.

Am Vorabend war der Platz vor Mariä Himmelfahrt voller Stände, Buden und Spielzeug. Die Malteser hatten eine Hüpfburg aufgebaut und ab 16 Uhr herrschte beim Familiennachmittag der Katholischen Jugend Gellenbeck (KJG) buntes Treiben. Zum Gottesdienst mit Pfarrer Herman Hülsmann waren zwischen 300 und 400 Besucher gekommen. Das Thema seiner Predigt auf Wunsch der KJG: Herrschen und Verantwortung. Ein Thema, dessen Klimaschutzaspekt am Wochenende zuvor bei den Europawahlen für viel Wirbel gesorgt hatte.



Am frühen Abend dann ausgelassene Stimmung. Großes Lob von Bürgermeister Peter Gausmann: „tolle Veranstaltung, tolle Truppe“, befand er und dürfte damit den Nerv vieler Gäste getroffen haben. Immer wieder tauchen die Namen Julian Frank und Felix Wellenbrock auf, die sich besonders ins Zeug gelegt haben, damit die Veranstaltung reibungslos über die Bühne ging. Ein Traumwetter mit Temperaturen von rund 25 Grad selbst am Abend trugen zusätzlich zum Erfolg bei. Der Erlös des Festes soll der Jugendarbeit zugute kommen.

Mit dazu beigetragen haben neben den KJG-Mitgliedern auch Familienkreise, der Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat, die sich in der Weingrotte oder am Thekendienst beteiligt haben, um das Kernteam zu entlasten und die Besucher zu bedienen. „Church and Flames“ ist 2015 zum 100jährigen Bestehen der Kirchengemeinde erstmals an den Start gegangen. Ob der zweijährige Rhythmus beibehalten werden kann, soll auch vom Erfolg abhängen.