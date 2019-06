Hagen. Die Bauarbeiten am Gebäude in der Jahnstaße neigen sich dem Ende. Die Umgestaltung des Gibbenhoffs wird damit aber nicht beendet sein, denn ein Gestaltungsplan für die freie Fläche liegt noch nicht vor.

"Die Pläne liegen momentan bei den Franktionen vor", erklärt Bürgermeister Peter Gausmann. Noch immer wurde keiner der vielen Vorschläge zur Gestaltung des freien Gibbenhoff-Areals ausgewählt.

Frauenarztpraxis zieht im Juli ein

Doch zumindest der Umbau des Gebäudes der ehemaligen Fleischerei bewegt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Klinker- und Dachdeckerarbeiten am ehemals ersten dreigeschossigen Haus in Hagen sind abgeschlossen und der Fokus liegt nun auf den Installationsarbeiten, damit Wand- und Innenputzarbeiten beginnen können. Gausmann geht davon aus, dass das Gebäude in ein bis zwei Monaten fertig sein werde, sodass das Gebäude im Erdgeschoss im Juli von eine Frauenarztpraxis bezogen wird und in den oberen Stockwerken zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung entstehen.

Bis zu zwei Jahre Zeit für Gestaltung

Bei Abschluss der Bauarbeiten am Gebäude wird die freie Fläche, auf der in der Vergangenheit jüngere Gebäudeteile der Schlachterei standen, bis zu einem genauen Beschluss weiter so verbleiben. Aber Gausmann hofft, dass sie bis dahin eine grüne Wiese ist und Bänke dazugestellt werden können. Die gesamte Umgestaltung des Gibbenhoffs werde aber noch ein bis zwei Jahre dauern.

Insgesamt stellte die Gemeinde Hagen vier Millionen Euro für die Ortskernsanierung zur Verfügung. 960.000 Euro davon waren für die Umgestaltung des Gibbenhoffs vorgesehen. Zusätzlich habe Gausmann kürzlich einen Antrag auf Erhöhung des Kostenrahmens gestellt.









