Hagens Präventionsrat plant Brief an Innenminister Pistorius

Der nur Minimal-Besetzung vor Ort: die Polizeistation in Hagen. Der Präventionsrat will sich jetzt mit einem Schreiben direkt an Innenminister Boris Pistorius wenden, damit wieder zwei Beamte in der Kirschgemeinde im Einsatz sind. Foto: Archiv/Kriege

Hagen . Das Thema Polizeipräsenz in der Gemeinde hat Mitte Mai den Präventionsrat bei seiner turnusmäßigen Sitzung im Martinusheim beschäftigt. Das ungewöhnliche Ergebnis der Diskussion: Es ist vorgesehen, sich mit einem Brief an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius zu wenden, dem bekanntermaßen die Sicherheit der Bürger ein besonderes Anliegen ist.