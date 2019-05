Hagen. Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen 23-Jährigen Mann aus Hagen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Völlig betrunken hatte der Mann Polizisten bespuckt und getreten und einem der Beamten den Mittelhandknochen gebrochen.

Der Angeklagte hatte sich am vergangenen August in der Wohnung seiner Mutter betrunken und war im Rausch derart aggressiv geworden, dass seine Familie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als die Polizei zu rufen. Laut der soll der 23-Jährige Lebensmittel und auch Inventar durch die Wohnung geworfen haben.

Als die Beamten eintrafen, war es den Angehörigen gelungen, den mit über 3,1 Promille schwer Alkoholisierten aus der Wohnung auszusperren. Der 23-Jährige habe im Garten gestanden, erinnerte sich einer der Polizisten. Als er ihn angesprochen habe, habe der junge Mann nicht geantwortet, sondern hysterisch gelacht, mi den Armen herumgewedelt und ihn dabei mit der Hand im Gesicht getroffen. Da der Polizist sich angegriffen wähnte, brachte er den Betrunkenen zu Boden.

Zunächst habe sich der Angeklagte beruhigt und erklärt, der Treffer ins Gesicht sei ein Versehen gewesen. „Als ich ihn dann aufrichtete, hat er mich angespuckt – ins Gesicht“, so der Beamte. Da er gerade mit dem Mann gesprochen habe, habe er auch einen Teil des Speichels in den Mund bekommen. Daraufhin habe er den Mann erneut zu Boden bringen und fixieren müssen. „Ab diesem Zeitpunkt wollt er sich gar nicht mehr beruhigen“, so der Zeuge.

Zu viert hätten sie den 23-Jährigen unter großen Schwierigkeiten fixiert, erinnerte sich ein anderer Polizist. Der Mann habe sie fortwährend beschimpft und um sich getreten. Durch einen dieser Tritte wurde dem Beamten ein Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen. Vier Wochen sei er deswegen dienstunfähig gewesen. „Er hat auch nach mir gebissen, aber er hat mich verfehlt“, so der Zeuge. Da der Angeklagte so großen Widerstand geleistet hätte, hätten sie ihn in den Dienstwagen tragen müssen.

Griff nach Dienstwaffe

Auch während des Transports zur Polizeiwache nach Georgsmarienhütte war der Mann den Beamten zufolge kaum zu bändigen. Mit seinen gefesselten Händen habe er nach dem Griff seiner Dienstwaffe gegriffen, berichtete einer der Polizisten. „Ich musste ihm mehrere Faustschläge auf den Arm geben, damit er losließ.“ In der Polizeiwache hätten sie dem jungen Mann schließlich eine Art Mundschutz anlegen müssen, weil er fortwährend weiter spuckte.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendetwas angerichtet habe“, erklärte der eher introvertiert und verschüchtert wirkende Angeklagte. Er habe an dem Tag eine Flasche 95-Prozentigen Trinkspiritus getrunken. Vor etwa dreieinhalb Jahren sei er einfach nicht mehr zu seiner Arbeit gegangen, berichtete der gelernte Feinwerkmechaniker. Seit dieser Zeit konsumiere er auch Alkohol. Wegen seines Alkoholmissbrauchs und der damit einhergehenden Aggressionen habe es auch schon häufiger „Stress“ mit seiner Familie gegeben, erklärte der in einer Obdachlosenunterkunft lebende Angeklagte. „Hilfe brauche ich auf jeden Fall. Ich bin stark suchtkrank.“



Anzeige Anzeige

Behandlungsbedürftig

Die Alkoholexzesse des 23-Jährigen führten bereits zu sechs stationären Aufenthalten im Ameos-Klinikum. Eine vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige erklärte, dass der Angeklagte neben einer langjährigen Suchterkrankung auch an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Sie ging von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Die Voraussetzung, ihn nach Paragraf 64 des Strafgesetzbuches in eine Entziehungsanstalt unterzubringen, hielt die Sachverständige für nicht erfüllt, da von dem 23-Jährigen keine „hohe Gefahr“ ausgehe. Allerdings sei der Mann aus medizinischer Sicht behandlungsbedürftig.

Keine Gefahr für die Allgemeinheit

Dieser Einschätzung schloss sich auch das Gericht an. Der Vorfall sei zwar kein Kavaliersdelikt, aber bis dahin sei der Angeklagte lediglich im häuslichen Bereich auffällig geworden, betonte der Richter. „Wir konnten nicht feststellen, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Eine Unterbringung kann daher nicht angeordnet werden.“ In das Urteil bezog das Gericht auch einen gegen den 23-Jährigen ergangenen Strafbefehl ein, womit sich die zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe auf sechs Monate und zwei Wochen summierte. Ferner soll der junge Mann ein Schmerzensgeld von 1500 Euro an den verletzten und 400 Euro an den von ihm angespuckten Polizisten zahlen. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt, zusätzlich soll sich ein Bewährungshelfer um den jungen Mann kümmern.

„Sie müssen auf gut deutsch schnellstens von der Straße“, meinte der Richter an den 23-Jährigen gewandt. Er müsse das Strafverfahren als Chance begreifen und sich möglichst ohne Zäsur in Behandlung begeben. „Das ist für sie lebensnotwendig, ansonsten saufen sie sich tot.“ Als Bewährungsauflage muss sich der 23-Jährige daher innerhalb von zehn Tagen nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist in eine stationäre Entgiftung und anschließende Behandlung im Ameos-Klinikum begeben. „Wenn sie sich selber einen Gefallen tun, dann packen sie ihre Sachen und gehen jetzt gleich ins Krankenhaus“, sagte der Richter.