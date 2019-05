Hagen. Mit so einer Schlange vor dem Hagener Freibad hat Badleiter Thomas Bensmann angesichts der Wetterlage nicht gerechnet: Rund 20 kleine und größere Wasserratten haben sich am Freitag um 14 Uhr die Chance nicht entgehen lassen, als erste in diesem Jahr ins knapp 20 Grad warme Becken zu springen.

Der Saisonauftakt hat sich mangels einer stabilen Mai-Warmwetterlage diesmal etwas verzögert. Aber jetzt hat die Bäder und Wasser GmbH (BWG) der Stadtwerke Lengerich, unter deren Regie die Freibäder in Lengerich, Tecklenburg, Lienen. Bad Iburg sowie der Kirschgemeinde laufen, grünes Licht gegeben. BWG-Prokurist Tilo Frömmel: "Die wechselhaften Außentemperaturen haben in diesem Jahr die Terminplanung etwas schwieriger gemacht. Aber jetzt legen wir los!"

Hagen eröffnet als erstes BWG-Freibad

Schon eine halbe Stunde vor dem Eröffnungstermin haben die ersten Gäste auf Einlass gewartet. Im Laufe des Nachmittags sind es dann insgesamt mehr als 50 Besucher gewesen.

Mit dem Startschuss in Hagen eröffnet die BWG insgesamt die Freilauft-Saison. Am Samstag folgt dann unter anderem Bad Iburg, und als letztes ist am kommenden Wochenende Lengerich an der Reihe.

Im Hagener Becken hat die Wassertemperatur Freitag unter der 20-Grad-Marke gelegen. Frömmel: "Das Bad ist bekanntlich unbeheizt. Wir haben Mitte Mai schnuckelige 15 bis 16 Grad im Becken gehabt, aber es durch den Einsatz der Solarabsorber geschafft, den Wert knapp unter die 20-Grad-Marke zu bringen."

In der kommenden Woche droht zwar erneut noch einmal eine kurzfristige Wetterverschlechterung, aber Anfang Juni soll es dann wieder sonnig werden. Die rund 20 Gäste, die Freitag zum Start den Sprung ins Becken wagten, hatten jedenfalls ihren Spaß im kühlen Nass.

Das Hagener Freibad ist in der Vorsaison im Mai jeweils in der Woche von 10 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Juni verlängert sich die Öffnungszeit abends bis 20 Uhr.