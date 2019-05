Hagen. Es ist wieder soweit: Am Samstag, den 01. Juni lädt die Jugend der katholischen Kirchengemeinde Gellenbeck zum dritten Mal zu ihrem selbst organisierten Fest "Church and Flames" ein.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Kirchengemeinde 2015 und einer ersten Wiederholung zum 70. Geburtstag der Katholischen Jugend Gellenbeck 2017, wird die Mariä Himmelfahrt Kirche in Gellenbeck am 1. Juni ein weiteres Mal durch spektakuläre Licht- und Feuerinstallationen erstrahlen.

Organisiert wird das Fest in diesem Jahr von einem 16-köpfigen Organisationsteam der Katholischen Jugend Gellenbeck unter der Leitung von Jugendpflegerin Marina Feld. Seit rund einem halben Jahr beschäftigen sich die Jugendlichen mit der Planung und Organisation des Festes. Um 16 Uhr beginnt das Fest mit einem Kinderprogramm. Während die Kinder sich bei verschiedenen Gemeinschaftsspielen und an der Hüpfburg austoben und das "Kirschmonster" treffen, wird den Erwachsenen Kaffee und Waffeln geboten. Im Anschluss folgt um 17.30 Uhr eine selbst gestaltete Open-Air-Jugendmesse. Am 19.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde dann zur gemeinsamen Feier mit Getränken und Imbiss ein, die vom "DJ Budenzauber" begleitet wird. Zudem bereiten Mitglieder der Zeltlager eine "Lagerrunde" vor. Hier wird bei gemütlichem Lagerfeuer und gemeinsamen Gesang der Abend ausklingen. Die Katholische Jugend erwartet etwa 500 bis 600 Besucher. Der Eintritt ist kostenlos.