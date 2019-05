Hagen. Das Repair Café Hagen kommt sehr gut an, die ehrenamtlichen Reparateure haben immer gut zu tun. Ein neues Angebot muss sich jedoch noch herumsprechen: Vom Awigo-Recyclinghof Georgsmarienhütte erhalten die Hagener nun regelmäßig Elektrokleingeräte, die sie prüfen, reparieren und gegen eine Spende wieder abgeben.

Einmal im Monat öffnet das Repair Café im Hermann-Gössmann-Haus in Gellenbeck. Zuletzt nahmen die ehrenamtlichen Experten knapp 30 Aufträge an und reparierten gemeinsam mit den Besitzern unter anderem ein Dampfbügeleisen, ein Fahrrad und einen Staubsauger.



Das neue Angebot muss sich noch herum sprechen

Dieser Service hat sich inzwischen herumgesprochen, neu war ein Tisch mit gebrauchten, aber funktionstüchtigen Elektrokleingeräten. Diese gaben die Hagener gegen eine Spende für das Repair Café ab. Neue Besitzer fanden unter anderem Staubsauger und eine Kaffeemaschine. „Heute haben wir sieben Teile abgegeben, insgesamt haben wir 32 Geräte von der Awigo erhalten. Einige müssen jedoch noch geprüft werden“, erklärte Franz-Josef Spreckelmeyer vom Organisationsteam des Repair Cafés. Die Geräte erhielten die Hagener von dem Awigo-Recyclinghof Georgsmarienhütte, sie waren dort von ihren ehemaligen Besitzern entsorgt worden. Die Idee für das gemeinsame Projekt entstand während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung bereits im Winter 2017 beim Austausch der Awigo unter anderem mit den Repair Cafés der Region.

Neues Leben für alte Elektrokleingeräte

So läuft die Sammelaktion für die Reparaturinitiativen ab: Auf dem Recyclinghof in Georgsmarienhütte an der Niedersachsenstraße 19 (Zufahrt über Osterheide 16) finden die Kunden direkt an den Einlasskontrollen gekennzeichnete Boxen, in die sie Elektrokleingeräte ohne oder mit nur kleinem Defekt ablegen können. Franz-Josef Spreckelmeyer (rechts) und Hermann Wille (Mitte) vom Repair Café Hagen oder Kollegen von ihnen kommen regelmäßig vorbei und holen beispielsweise bei Awigo-Mitarbeiter Adrian Marco Reimschüssel (links) Elektrogeräte ab.

Die Recyclinghof-Kunden entscheiden

Wichtig ist: „Landet ein Gegenstand einmal im E-Schrott-Container, müssen wir davon ausgehen, dass der Kunde sein Gerät entsorgt und nicht wiederverwendet sehen möchte. Unsere Mitarbeiter holen nichts mehr nachträglich aus den Containern heraus“, betonte Awigo-Geschäftsführer Christian Niehaves. Die Kunden entscheiden also, ob ihr Gerät weitergenutzt werden soll oder nicht.

Pilotversuch stimmt optimistisch

Die Aktion lief in den vergangenen Wochen bereits als Pilotversuch an. „Wir sind erstaunt, was wir über diesen Weg bereits bekommen haben“, berichteten Spreckelmeyer und Wille vom Hagener Repair Café. „Es war beispielsweise schon ein hochwertiger Kaffeevollautomat dabei, bei dem wir nur die porösen Dichtungen reparieren mussten oder ein Verstärker für eine Musikanlage.“ Die Aufgabe der Hagener ist es erstmal, alle erhaltenen Geräte zu prüfen: Mal ist etwas zu reparieren, mal zu reinigen oder auseinanderzuschrauben.

„Den Gegenständen geben wir auf unterschiedliche Art und Weise ein zweites Leben: Manches brauchen wir selbst für die Ausstattung unserer Reparaturplätze, anderes bieten wir bei unseren monatlichen Repair-Café-Terminen zum Verschenken an“, geben Spreckelmeyer und Wille an. Beim vergangenen Mal räumten die Organisatoren des Repair-Cafés in Gellenbeck die Mehrheit der reparierten Elektrokleingeräte erst einmal wieder weg – unter anderem zwei Pad-Kaffee-Maschinen, eine Filterkaffeemaschine, ein Staubsauger, ein Fön und eine Musik-Kompakt-Anlage. Vielleicht finden sich beim nächsten Repair-Café am Samstag, 15. Juni, von 11 bis 14.30 Uhr neue Besitzer.



Awigo setzt sich für Abfallvermeidung ein

Warum die Awigo bei der Aktion mitmacht, erklärte Niehaves so: „Sicherlich landet in unseren Containern für Elektroschrott das eine oder andere, was eigentlich noch nicht schrottreif ist. Manche Dinge sind noch funktionstüchtig, andere lassen sich vielleicht noch mit geringem Aufwand reparieren.“ Im Sinne des Ressourcenschutzes setze sich die Awigo immer wieder für gelebte Abfallvermeidung ein. „Daher unterstützen wir die Reparaturinitiativen mit der neuen Kooperation gern dabei, dem vorschnellen Wegwerfen von Elektrokleingeräten etwas entgegenzusetzen“, erklärt Niehaves weiter.

Mehr Informationen

Das Repair-Café und die Awigo hoffen für ihr gemeinsames Projekt auf weitere zahlreiche Spenden an Elektrokleingeräten. Fragen zum Thema beantwortet das Awigo-Service Center unter Telefon 05401 365555 montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr. Neben dem Recyclinghof Georgsmarienhütte hat auch der Recyclinghof Ostercappeln mit dem Reparaturtreff Ostercappeln ein gemeinsames Projekt zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung gestartet.