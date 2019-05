Hagen. Es fühlte und hörte sich an wie eine große Party, als die Grundschüler aus der Niedermark die Ergebnisse ihrer Projektwoche „Teamgeister – gemeinsam sind wir bunt“ präsentierten.

Tanzend, singend, trommelnd und Zirkus-Kunststücke vorführend, zeigten die Kinder ihren Eltern, Großeltern und auch den Mitschülern, mit welchen Themen sie sich befasst hatten. Ausstellungen auf Stellwänden in der Aula und in den angrenzenden Klassenräumen gaben zusätzlich Auskunft über die bunte Palette der Aktivitäten. Aus einem geradezu unerschöpflich erscheinenden Angebot – spielerisch den Wald erkunden, Akrobatik, Yoga, Erste Hilfe, Spiele aus anderen Ländern, Basteln mit Naturmaterialien, Pflanzen bestimmen, Selbstporträts verfremden, Wanderung zum Reiterhof, Sprachspiele, Töpfern, Sportspiele und vieles mehr – hatten die jüngeren Schüler im Vorfeld zwei, die älteren drei Kurse gewählt.

Smartphonetraining

Für die drei 4. Klassen war zudem ein 16-stündiger Kurs zum „richtigen“ Gebrauch eines Smartphones obligatorisch. Damit hatte die Schule dank großzügiger Spenden der Stiftung Stahlwerk und der Gemeinde Hagen ausgewiesene Experten beauftragen können: Die in der Jugendsozialarbeit tätige Bramscher Firma Fuchs-Konzepte führte die Unterrichtsreihe „Medienkompetenz am Smartphone“ durch, in der die Möglichkeiten grenzenloser Kommunikation und kreativer Gestaltung ebenso wie die Gefahren Cybermobbing und Datenmissbrauch aufgezeigt wurden.

„Wir wollen das Smartphone nicht verteufeln, es ist eine Realität, und also ist es angezeigt, die Kinder zu einem sicheren und selbstbewussten Umgang damit anzuleiten“, erklärte Schulleiterin Stephanie Frankenberg. Ein Fragebogen gab am Anfang Aufschluss über den Kenntnisstand, das Nutzerverhalten und das Regelverständnis der Kinder. Dabei zeigte sich, dass zum Beispiel nicht jeder die Aussage von Emojis gleich deutet. Unterschiedliche Interpretationen aber können zu Konflikten führen. Besonders überrascht gewesen seien viele Eltern, die nicht geahnt hätten, dass ihre Kinder auf youTube oder anderswo Filme schauen, die nicht für ihre Altersklasse geeignet seien. Oder dass sie eine Gruppe „Wir hassen N.“ betrieben hätten, berichtete die Rektorin. Sie kündigte an, demnächst einen weiteren Elternabend zu dem Thema anzubieten, denn „auch die Eltern brauchen Hilfe“.

Elternabend geplant

An einem Set von Übungs-Smartphones konnten alle Schüler zunächst die grundlegenden technischen Funktionen kennenlernen, bevor über den verantwortlichen Umgang mit dem Gerät gesprochen wurde. Viele Nutzer wüssten gar nicht, dass etwa der Gebrauch von Whatsapp erst ab 16 Jahren erlaubt sei, berichtete Klassenlehrer Frank Thölker. Und dass die vermeintlich kostenlose Nutzung der App mit der Preisgabe von Daten wie Fotos oder den Telefonnummern der Freunde bezahlt werde, sei den Kindern auch nicht klar gewesen. In dem Training wurde somit der Blick für Probleme geschärft. In einem abschließenden Block loteten die Kinder die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten eines Smartphones aus, indem sie Fotocollagen und Stop-Motion-Filme produzierten.

Die Schüler seien von dem Kurs begeistert gewesen, berichtete Thölker, sie hätten ihr Wissen erweitert und seien für einen rücksichtsvolleren Umgang mit Mitschülern sensibilisiert worden. Die Schule will einen Klassensatz Handys anschaffen, um in Zukunft selbst regelmäßiges Medientraining durchzuführen.