Hagen atw. Bürger in Hagen aTW sind am Sonntag, 26. Mai 2019, dazu aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und dem Kandidaten.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird der Bürgemeister für die Dauer von sieben Jahren.

Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Hagen?

Der amtierende Bürgermeister in Hagen ist Peter Gausmann. Er wurde als parteiloser CDU-Kandidat 2011 mit knapp 75 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Hagen?

Für den Posten des Bürgermeisters gibt es nur einen Kandidaten: Außer dem Amtsinhaber Gausmann hat sich kein Kandidat aufstellen lassen. Gausmann kandidiert als unabhängiger Bewerber, wird allerdings von der CDU, den Grünen und der SPD unterstützt. Die Hagener haben nicht die Wahl zwischen zwei Kandidaten, sondern entscheiden mit Ja oder Nein über eine zweite Amtszeit für Gausmann. Entscheidend ist, ob es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt.

Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Die Briefwahlunterlagen können persönlich beim Wahlbüro (Schulstraße 7, 49170 Hagen) oder schriftlich, zum Beispiel durch Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, auf der ein Antragsformular vorgedruckt ist, beantragt werden. Außerdem können die Briefwahlunterlagen online über die Homepage der Gemeinde Hagen beantragt werden.

Wo befinden sich die Wahllokale?

Es befinden sich vier Wahllokale in der Grundschule St. Martin im Ortsteil Obermark (Schulstraße 8, 49170 Hagen). Außerdem befinden sich drei Wahllokale im Ortsteil Niedermark – davon zwei in der Grundschule Gellenbeck (Görsmannstraße 16, 49170 Hagen) und ein Wahllokal in der Grundschule Gellenbeck, Standort Natrup-Hagen (Stresemannstraße 12, 49170 Hagen).

Europawahl und Osnabrücker Landratswahl 2019:

Neben der Bürgermeisterwahl in Hagen findet am Sonntag, 26. Mai 2019, auch zeitgleich die Europawahl 2019 in Deutschland und die Osnabrücker Landratswahl 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen Wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.

Quelle: Stadt Hagen atw