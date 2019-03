Hagen. Einmütigkeit und einstimmig gefasste Beschlüsse für mehr Wohnungen kennzeichneten den öffentlichen Teil der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses.

Die für den Bau einer Backstraße im Gellenbecker Lidl-Markt erforderliche Änderung des Bebauungsplans wurde nach erfolgter Auslegung der Pläne und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange einen Schritt weiter gebracht und einstimmig als Satzung beschlossen. Zuvor hatte Ortsplaner Stefan Lehmann erläutert, dass die Erweiterung der überbaubaren Fläche keine Erweiterung der Verkaufsfläche bedeute. Aber ein großer Wunsch aus der Bevölkerung, die Anlage eines Fuß- und Radwegs vom Supermarkt in Richtung Bonhoefferstraße, werde nun möglich. Sowohl die Standortsicherung des Marktes durch die geplante Baumaßnahme als auch seine künftige fußläufige Erreichbarkeit wurde von den Ratsherren Günter Rolf (SPD) und Michael Bensmann (CDU) als Sprecher ihrer Fraktionen zustimmend kommentiert.



Urbanes Wohnen in der Ortsmitte

Um die Umwandlung eines kleinen Industriegebiets im Ortskern zu einer „urbanen Fläche“ ging es beim nächsten Tagesordnungspunkt. Hinter dem Fachmarktzentrum an der Hüttenstraße arbeitete bis etwa Ende vergangenen Jahres eine kleine Metallbaufirma. Nach der bedauerlichen Insolvenz des Betriebs, so Bürgermeister Peter Gausmann, zeichne sich nun eine erfreuliche Entwicklung für das Gebiet ab. Der Eigentümer habe einen Investor gefunden, der auf der Fläche den Bau von drei Sechsfamilienhäusern plane. Die Gemeinde schlage vor, mit einem „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ dem Investor genaue Vorgaben zu machen und die Planungen im beschleunigten Verfahren durchzuführen. Die Häuser mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss würden in hochwertiger Ziegelbauweise errichtet, erläuterte Ortsplaner Lehmann die noch nicht abschließend fixierten Pläne. Fünf der geplanten 18 Wohnungen sollen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus vermietet werden.

Auch dieses Vorhaben traf auf grundsätzliche Zustimmung, allerdings stellte Günter Rolf die Frage, ob eine maximale Firsthöhe von zwölf Metern nicht zu hoch sei. Auch die Frage des Schallschutzes wurde offen angesprochen: „Die Bewohner müssen wissen, dass sie an einer Hauptverkehrsstraße leben und nicht an einem lauschigen Bach“, betonte Reinhard Wittke (SPD). Das Schallschutzgutachten mit den entsprechenden Auflagen werde Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, versicherte der Ortsplaner. Christoph Dransmann (CDU) lobte die Schnelligkeit der Planungen und die zukünftige Aufwertung des Ortsbildes sowie die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums. Dem stimmten die übrigen Ausschussmitglieder zu. Das erforderliche Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans wurde einstimmig eingeleitet.

Wohnbau-Förderrichtlinie

Reinhard Wittke regte an, eine Arbeitsgruppe „Sozialer Wohnungsbau“ zur Erstellung einer grundsätzlichen Wohnbau-Förderrichtlinie einzurichten, damit geklärt werden könne, welcher Personenkreis Anspruch auf eine Wohnung mit Sozialbindung haben würde, welche Einkommensgrenzen gelten sollen und wie respektive durch wen die Vergabe der Wohnungen erfolge. Der Bürgermeister reagierte mit einem Gegenvorschlag: „Die Verwaltung will dem Selbstorganisationsrecht des Ausschusses nicht vorgreifen, aber wir kämen schneller zum Ziel, wenn wir die Planungen für die Förderrichtlinie bereits im nächsten Ausschuss vorstellen und dann schon darüber diskutieren.“ Dieser Vorschlag fand Zustimmung; Klaus Herkenhoff regte an, dass auch der Sozialausschuss über die Richtlinie befinden solle.

Jägerberg und Tiefer Garten

Im Außenbereich von Natrup-Hagen, an den Straßen „Zum Jägerberg“ und „Im tiefen Garten“, stellen immer wieder Anwohner den Antrag auf Bauen in der zweiten Reihe. Viele der Betroffenen waren zur Ausschusssitzung gekommen. Sie hörten aufmerksam zu, als Bürgermeister Gausmann erklärte, dass die Gemeinde Hagen gern den Wünschen der Bürger entgegenkommen würde, dazu aber zunächst alte, inzwischen ungültig gewordene Satzungen aufheben, das heißt rückgängig machen müsse, bevor in einem zweiten Schritt das inzwischen verdichtete Gebiet zum Innenbereich erklärt werden könne. Erst dann könnten Anwohner Bauanträge stellen, die – nach §34 Baugesetzbuch einzeln und im Einvernehmen mit den Nachbarn - genehmigt würden.

„Aufhebung und neuer Klarstellungssatzungsbeschluss sind formale Vorgänge, die der Zustimmung des Rates bedürfen“, erläuterte Stefan Lehmann. „Wir verwalten uns noch zu Tode“, stöhnte Ilka Pötter etwas gequält, „aber wir tun ja alles, um die lange Baubewerberliste abzuarbeiten.“ Fachdienstleiter Markus Hestermeyer wies daraufhin, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Auslegung der Pläne wichtig seien, um zum Beispiel den richtigen Zuschnitt des Plangebiets zu wählen.