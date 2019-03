Hagen. Auf Anregung der Kolpingsfamilie schlossen sich im März 1969 vier Ehepaare aus der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Gellenbeck zu einem Familienkreis zusammen, der bis heute besteht. Am Ehrentag, der ausgiebig gefeiert wurde, freuten sie sich über einen Überraschungsbesuch.

„Genau vor 50 Jahren haben wir hier angefangen, deshalb wird hier heute auch gefeiert“, erklärt Gründungsmitglied Marianne Hehmann. Sie sitzt bei Maria Witte im Wohnzimmer, denn obwohl die Gruppe aus der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Gellenbeck hervorging, beschloss man damals, sich privat zu treffen. Das Pfarrheim hatte 1969 noch keine Zentralheizung, man hätte den Gruppenraum jedesmal mit der Ölheizung vorheizen müssen. Da traf man sich lieber zu Hause, wo es auch viel gemütlicher war.

Angeregt wurde die Bildung von Familienkreisen damals durch die Kolpingsfamilie Gellenbeck. In der Gemeinde gründeten sich darauf mehrere Gruppen, von denen diese als einzige heute noch besteht. „Da passte die Chemie am besten und von daher sind wir jetzt 50 Jahre zusammen und die nächsten 50 Jahre halten wir auch noch durch!“, warf Heinrich Hehmann munter in die Runde am Wohnzimmertisch, auf dem schon die Sektgläser bereitstanden.

Mit Kind und Kegel

Ganze sieben der acht Gründungsmitglieder waren anwesend – eine beachtliche Leistung, denn welche enge Freundschaft hält schon so lange? Die Gruppe kann auf 50 Jahre trautes Miteinander zurückblicken, in denen man sich ungefähr alle sechs Wochen traf, miteinander austauschte, Ausflüge unternahm und generell einfach gegenseitig unterstützte. In den ersten Jahrzehnten ging es inhaltlich viel um die Kinder, um Erziehung, Schule oder Ausbildung, man unternahm Familienausflüge, etwa in die Lüneburger Heide, oder ging mit den Kindern in den Zoo.

Partnerschaft mit ostdeutscher Gruppe

Mit den Lebensphasen änderten sich auch die Themen. Einen Einschnitt markierte die Wende, mit der ein Kontakt zu einer ähnlichen Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern entstand. Nach Öffnung der Grenze fuhr ihr damaliger Pastor nach Ostdeutschland, um dort einen Freund zu besuchen: „Da haben wir ihm ein Foto mitgegeben und gesagt, wenn du da ähnliche Gleichaltrige findest, dann kannst du denen sagen, wir wollen wohl Kontakt aufnehmen“, erzählte Friedhelm Schniederbernd. So kam eine feste Partnerschaft zustande, die 25 Jahre hielt, Kontakt haben sie bis heute.

Schniederbernd berichtete, wie die Gäste aus der Gemeinde Mariä Geburt Neubukow/Rerik zum ersten Mal zu Besuch kamen und über das Warenangebot im Westen staunten. Bei Gegenbesuchen entdeckte die Gruppe die Verhältnisse im Osten und die Umstände, unter denen dort Katholiken ihren Glauben praktizierten. Sie hätten „Diasporaverhältnisse“ gehabt – „Ja, und die Kirche befand sich in einer Garage.“ Am Ehrentag gab es morgens vor der Messe eine faustdicke Überraschung, denn da fuhr das Ehepaar Dudek aus Rerik vor der Kirche vor. Zusammen mit der Gruppe begingen sie das Jubiläum mit Messe, Friedhofsbesuch und Festessen im Landhotel Buller und saßen nun bei Maria Witte mit am Wohnzimmertisch.

Traute Eintracht

Weil die Partnergruppe im Osten aus fünf Paaren bestand, nahm der Familienkreis 1991 noch ein Ehepaar auf. Durch Todesfälle veränderte sich die Gruppe und vor zehn Jahren kam durch Pastor Wolfgang Langemann ein neues Mitglied hinzu, sodass der Kreis heute neun Mitglieder zählt: die Ehepaare Schniederbernd, Sieker und Hehmann sowie Maria Witte, Margret Bahl und Pastor Langemann. Eine große Kiste mit Fotos zeugt von gemeinsamen Jahren voller Erlebnisse. Gestritten hätten sie sich nie. Zwar wurde rege auch über politische und speziell kirchenpolitische Themen diskutiert, aber, so Hildegard Schniederbernd, „jeder konnte seine Meinung sagen und das wurde auch akzeptiert.“ Traute Eintracht herrschte auch rund um den Wohnzimmertisch, wo lebhaft durcheinandergeredet wurde. Auf die Frage, wie lange sie heute noch feiern würden, rief Heinrich Hehmann: „Bis die Straßenlaternen abgeschaltet werden!“