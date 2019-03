Hagen. Für 75 Jahre bei der Hagener Feuerwehr, wird Karl Obermeyer am Freitag in Gellenbeck geehrt. Der Hauptfeuerwehrmann erlebte erste Einsätze noch als Jugendlicher im Zweiten Weltkrieg.

Als 15-Jähriger stand Obermeyer 1944 vor der Wahl: Entweder Dienst in einer der vielen NS-Organisationen oder Eintritt in die Feuerwehr. „Mit der NSDAP hatte ich nichts am Hut und ein Bekannter erzählte so begeistert von der Feuerwehr“, erinnert sich der bald 90-jährige Obermeyer heute.

Feuersturm gespürt

Gesucht wurden die jugendlichen Männer damals auch, weil ältere Feuerwehrleute an die Schlachtfronten abkommandiert wurden. Erlebt hat Obermeyer den Krieg aber auch in der Heimat. Einsätze nach alliierten Bomberangriffen auf Bielefeld und Osnabrück gehören bis heute zu seinen prägenden Erlebnissen. „Ich habe den Sog der brennenden Straßenzüge gespürt“, beschreibt Obermeyer die Auswirkungen der Bombertaktik, die einen durch Luftminen und Brandbomben verursachten Feuersturm entfachte.

Belastende Einsätze

Er blieb der Hagener Feuerwehr auch nach Kriegsende treu. Wie viele Einsätze er mitmachte, vermag Obermeyer nicht zu zählen. Belastend waren manche der zahlreichen Missionen aber dennoch. Auf der Suche nach einer vermissten Frau, durchkämmte sein Trupp ein Waldstück in der Nacht. „Wir sind an ihr vorbeigelaufen. Erst am Morgen, als es hell war, fanden wir die Frau. Sie hatte sich erhängt.“

Ehefrau half bei Alarmierung

Alarmiert wurde in der Anfangszeit nur durch die Sirene. Einen Melder, den jeder Feuerwehrmann bei sich trägt und der heute digital zum Einsatz ruft, gab es noch nicht. Für Obermeyer hieß es, die Sirene zu hören, sich flugs anziehen („Oft hatte ich noch den Schlafanzug drunter“), während seine Frau im Teamwork das Fahrrad bereitstellte. Bis zum Gerätehaus, das damals noch am heutigen St. Anna-Stift war, brauchte er nur wenige Minuten.

"Geschenkte Jahre"

Seine Liebe, Theresia Haunert aus Holzhausen, lernte Obermeyer im Mai 1948 auf dem Hagener Feuerwehrfest kennen. Fünf Jahre später heiraten sie. „50 Mark in der Woche bekam Karl am Anfang. Da haben wir schon jede Mark umdrehen müssen“, sagt Teresia Obermeyer.

Es reichte im Laufe der Jahre für den Bau eines eigenen Hauses und zu einem ersten Urlaub 1978: Damals ging es für die Obermeyers mit einer Busgesellschaft nach Österreich.

Mit 55 Jahren beendete Karl Obermeyer sein Arbeitsleben. Über einen Sozialplan schied der gelernte Maschinenschlosser bei Klöckner in GMHütte aus. Radtouren in den Morgenstunden mit seiner Frau und das anschließende Frühstück genossen die beiden sehr. „Das waren geschenkte Jahre.“