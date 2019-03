Wollen Amtsinhaber Peter Gausmann (3. von links) ebenfalls im Rathaus auf dem Chefsessel halten. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Uwe Sprehe (2. von links) und Vorstandskollegen geben den Mitgliederbeschluss bekannt. Foto: Horst Troiza

Hagen . Jetzt ist es amtlich. Die SPD in Hagen tritt zur Bürgermeisterwahl am 26. Mai mit keinem eigenen Kandidaten an, sondern unterstützt den Amtsinhaber Peter Gausmann. Der Ortsvereinsvorsitzende Uwe Sprehe hat dies als Ergebnis eines Mitgliederbeschlusses bekanntgegeben.