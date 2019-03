Hagen. Dorota Dobrolińska-Struck sang vergangenen Sonntag in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Hagen-Gellenbeck die berühmtesten klassischen Arien mit Bezug zur Passionszeit. Unterstützt wurde sie von Maciej Gabriel Wesolinski am Klavier und Janusz Bulka an der Violine.

Aus Liebe… Diese Worte als Motto über einem Passionskonzert verweisen auf den Komponisten, der wohl wie kein zweiter mit der Passion in Verbindung gebracht wird: Johann Sebastian Bach. Denn eine seiner Arien heißt „Aus Liebe will mein Heiland sterben“, und die steht ganz am Beginn des Konzerts von Dorota Dobrolińska-Struck.

Große Gefühle in schlichten Arien

Die Sängerin tritt gemeinsam mit Maciej Gabriel Wesolinski am Klavier in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Hagen-Gellenbeck auf. Zwei Bach-Arien musizieren die beiden alleine, dann gesellt sich noch Janusz Bulka mit seiner Geige dazu. Das Programm ist die reinste Hitparade zum Thema Passion, die Palette erstreckt sich von Bach sowie seinen barocken Kollegen Händel und Vivaldi bis zu John Rutter. Die Arien sind dabei ausnahmslos sehr getragen, für die hallige Akustik der Kirche daher gut geeignet. Dorota Dobrolińska-Struck füllt die ziemlich große Kirche klanglich mühelos, anders als Maciej Wesolinski, denn der spielt keinen Flügel und auch kein richtiges Klavier, sondern leider nur ein E-Piano. Doch im Zentrum steht ohnehin eindeutig die Sängerin, und die legt große Gefühle auch in schlichte Arien.

Kreativ in der Besetzung

Am überzeugendsten ist sie vielleicht in einem Stück, in dem die menschliche Stimme eigentlich gar nichts zu suchen hat: Einem berühmten symphonischen Intermezzo, das zwischen zwei Akten einer Oper von Pietro Mascagni steht, wurde nachträglich ein Text unterlegt, und so singt Dorota Dobrolińska-Struck dieses Orchesterstück als „Ave Maria“. Zum Ausgleich überlässt sie Rachmaninows Vocalise, die im Original tatsächlich für eine Sängerin gedacht ist, ihrem Kollegen Janusz Bulka und seiner Violine. Mit der Besetzung gehen die drei Musiker auch bei Giovanni Battista Pergolesi kreativ um. Zwei Sätze aus dessen „Stabat mater“ erklingen im Konzert, eigentlich komponiert für zwei Sängerinnen und Streicher. Wiederum übernimmt hier kurzerhand Violinist Janusz Bulka eine der beiden Gesangsstimmen.