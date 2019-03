Hagen. Sie sind ein Abfall-Problem: Jeden Tag werden in Deutschland statistisch stündlich rund 230.000 „To Go“-Getränke verkauft, vor allem Kaffee oder Tee im beschichteten Becher, und sorgen für vermeidbaren Müll. Damit soll jetzt jedenfalls in der Kirschgemeinde Schluss sein.

Am Ende der Ratssitzung stellte der Umweltbeauftragte Ulrich Elixmann unter dem Punkt „Mitteilungen“ eine Hagener Aktion gegen die Pappbecher-Flut vor: einen Mehrwegbecher aus gepressten Bambusfasern mit grünem Gemeindelogo-Band aus Silicon und passendem Deckel. Der kostet normalerweise vier Euro, wird von der Gemeinde aber mit zwei Euro subventioniert und jetzt für zwei Euro im Rathaus sowie in den lokalen Bäckerei-Filialen und an Tankstellen verkauft.

Erstauflage: 250 Stück

Der Hagener Umweltbeauftragte in der Ratssitzung: „Es wird Zeit, dass die alten Pappdinger auch bei uns endlich verschwinden.“ So hat er gemeinsam mit Isabell Mindrup, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Mitarbeiterin im Rathaus, die Mehrwegbecher-Idee entwickelt und umgesetzt, um ein Zeichen für Umweltschutz zu setzen. „Auch bei uns etwas gegen den Müll in öffentlichen Abfallkörben zu tun, ist zum Teil ganz einfach, wie diese Aktion zeigt“, erläutert Mindrup.

Jetzt hofft sie, dass die Erst-Auflage von 250 Stück, die zunächst geordert worden ist, möglichst schnell Käufer findet und in Kürze die erste Nachbestellung erfolgen kann. Umweltschutzbeauftragter Elixmann: „Wir hoffen, dass die Hagener hier ein Signal setzen, wie mit einfachen Dingen schnell etwas verändert werden kann.“