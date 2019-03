Hagen. Im Vorfeld der am 26. Mai 2019 stattfindenden Europawahl hatte die KAB Hagen jetzt Michael Steinkamp vom Europabüro des Landkreises zur Frage „Welchen Einfluss hat Europa auf die Bürgerinnen und Bürger vor Ort?“ zu Gast.

"Deutschland ist so stark wie selten", betonte Michael Steinkamp, Leiter des "Europe Direct Informationszentrums" beim Landkreis Osnabrück, im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde. Das liege auch am Zusammenwirken mit den weiteren Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union (EU).

Die Idee, einen freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital zu ermöglichen, hätten die sechs Gründungsstaaten im Jahr 1951 bewegt, als sie die damalige "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl", den Kern der späteren EU gegründet hätten, sagte der bisherige Vorsitzende der KAB Hagen und Organisator des Abends, Rainer Apke. Zusammen mit der neuen Vorsitzenden Elke Diekmann sei es den Mitgliedern der KAB wichtig, aus erster Hand zu erfahren, ob die Bürger tatsächlich durch die EU bevormundet würden, Deutschland tatsächlich "Zahlmeister" der EU sei und wie es mit der EU weitergehe.

Verbindliche Vorgaben durch die EU

Michael Steinkamp bot einen Streifzug durch die zentralen Europa-Themen. Spannend werde es für die Mitgliedsstaaten der EU immer dann, wenn verbindliche Regelungen durch Verordnungen wie im Fall des Handy-Roamings oder Richtlinien zu Verbraucherrechten wie beispielsweise Fluggastentschädigungen erlassen würden. Daneben könne es auch einzelne konkrete Beschlüsse und Entscheidungen geben. Empfehlungen der EU seien für die Mitgliedsstaaten nicht verbindlich und häufig wenig wirkungsvoll. Der Gesamthaushalt der EU liege bei 160 Milliarden Euro, die Verwaltung sei, auch wenn es anders lautende Bewertungen gebe, relativ schlank.



Euro als Weltwährung

Die augenblickliche Situation kennzeichnet sich laut Steinkamp dadurch, dass die Eurokrise, die eigentlich eine Verschuldungskrise sei, noch im Hintergrund schwele und nach wie vor deutliche Ungleichgewichte zwischen den Euro-Volkswirtschaften bestünden. Dennoch müsse beachtet werden, dass der Euro neben dem Dollar und dem Yen eine der drei Weltwährungen sei, so Steinkamp.

Die Frage, ob die EU heute noch Sinn mache, beantwortete Michael Steinkamp mit einem klaren Ja. Neben der Rechtssicherheit sei das Bündnis auch ein Garant für den Austausch zwischen den Staaten und diene der Friedenssicherung. Die mehr als 500 Millionen Europäer hätten in der sich veränderten Welt so eine stärkere Stimme als einzelne Nationalstaaten.

Neben zahlreichen Fragen brachten es schließlich die Vertreter des Shanty-Chors der KAB auf den Punkt: Auf ihren Fahrten zu Musikfreunden in Polen und Rumänien würden sie immer wieder sehen, wie positiv sich Europa durch offene Grenzen und eine verbesserte Infrastruktur auswirke. Zusammen mit den von Steinkamp beschriebenen Vorteilen sei das allemal Motivation genug, am 26. Mai zur Wahlurne zu gehen.