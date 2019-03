Hagen. Jahresmitgliederversammlung des Männerchors Hagen: Mit neuen Mitgliedern ist der Chor gut aufgestellt, hat einige formelle Änderungen vorgenommen und ist künftig auch bei heißem Wetter passend angezogen. Wieso trotzt der Chor dem Trend?

Der Vorsitzende Franz Morgret zog eine positive Bilanz nicht nur aus 2018. "Die krankheits- und altersbedingten Abgänge konnten durch neue Sänger mehr als ausgeglichen werden in den letzten drei Jahren." Das verdanke der Chor klar seiner offensiven Ansprache potenzieller neuer Mitglieder. 44 Sänger zählt der Männerchor Hagen heute. Damit wolle man sich aber nicht zufrieden geben, so Morgret: "Da ist noch Luft nach oben."

Mehr Fördermitglieder

Besonderen Dank richtete Morgret an den Vorstand, die Fördermitglieder, deren Zahl ebenfalls gestiegen ist, und an Chorleiter Holger Dolkemeyer, der urlaubsbedingt nicht vor Ort war. Statt ihm war Ehrenchorleiter Wolfgang Herkenhoff zur Stelle, um die Position an diesem Abend nicht in Vakanz zu belassen.

Stichwort Ehre: Zwei langjährige Sänger wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Hans Kriege trat 1964 in den Chor ein und ist somit seit 65 Jahren dabei. Als Notenwart leistete er außerdem 35 Jahre Vorstandsarbeit von 1959 bis 1994. Werner Heitmeyer ist Mitglied seit 1961 (58 Jahre). Er kommt ebenfalls auf 35 Vorstandsarbeit als 1. Schriftführer und 2. Vorsitzender. Friedel Menkhaus wurde geehrt für 60 Jahre Mitgliedschaft, Horst Herkenhoff und Helmut Elixmann für je 40 Jahre.

Polohemden für alle

Wichtigster Auftritt des Männerchors Hagen im Jahr 2018 war wohl derjenige auf der Landesgartenschau in Bad Iburg. Aus der großen Hitze dort hat man indessen Konsequenzen gezogen, was das Outfit betrifft: Der Chor tritt traditionell in schwarzen Sakkos auf, hat aber jetzt für solche Fälle kurzärmlige Polohemden in blau-weiß-rot, damit die Sänger auf der Bühne nicht zerfließen.

Weitere Neuigkeiten: Da der Chorverband Niedersachsen-Bremen aus dem Deutschen Chorverband ausgetreten ist, ist auch der Männerchor Hagen nicht länger Mitglied desselben. Das machte eine Änderung der Satzung erforderlich, die nun umgesetzt ist, wie auch die Anpassungen der internen Abläufe, die mit dem neuen Datenschutzgesetz einhergehen.