Hagen. Vom Tattoo über den Bettbezug bis zum Duschvorhang: Brösels Comicfigur Werner ist im Leben des Hageners Kevin Hehmann allgegenwärtig. Seine Obsession für den gezeichneten Installateurlehrling hat ihn sogar in eine Fernseh-Doku gebracht.

Wie oft er „Werner - Beinhart!“ gesehen hat, kann Kevin Hehmann beim besten Willen nicht mehr sagen. Aber häufiger als tausendmal, da ist er sich sicher. „Es gibt ein Video, auf dem ich mit drei Jahren versuche, ‚Beinhart‘ zu singen. Da muss ich den Film schon gesehen haben.“

Meister Röhrich auf den Oberschenkel tätowiert

Mit Brösels Comicfigur verbindet Kevin Hehmann keine Leidenschaft, es ist eher eine Obsession. Man muss ihn nicht lange darum bitten, seine Hose herunterzulassen und zu zeigen, wie tief diese Obsession geht. Die roten Werner-Boxershorts nimmt man kaum wahr, denn auf der Außenseite des linken Oberschenkels prangt ein für Werner-Fans ikonisches Bild: Meister Röhrich vor der verstopften Toilette von Frau Gloer. In diesem Moment weiß er noch nicht, dass er die Schüssel ein paar Minuten später auf dem Kopf haben wird.

Das Leben eines, Pardon, Gas-Wasser-Scheiße-Installateurs ist mitunter hart, und Kevin Hehmann ist heute froh, seinem Vorbild in dieser Hinsicht nicht gefolgt zu sein. „Ich habe von Leuten gehört, dass man da schon mal eine Fäkaldusche abbekommt.“

„Biertrinken und Mopedfahren“

Statt um Rohre kümmert sich Hehmann als Elektroinstallateur um Kabel, und die typischen Handwerker-Sprüche, die er als Werner-Fan schon seit der frühen Kindheit kennt, hört er hier natürlich auch. Dieses Monteurdeutsch macht für ihn einen großen Teil der Faszination aus. Und was noch? „Biertrinken und Mopedfahren.“ Natürlich hat er auch ein Motorrad, das momentan noch verstaubt in der Garage steht, und natürlich findet sich im Haus immer einer Kiste „Bölkstoff“, die Kevin Hehmann in einem Getränkeladen in Georgsmarienhütte bekommt.

Dass seine Wohnung bis in die letzte Ecke mit Werner-Accessoires dekoriert ist, verwundert da wenig. Im Wohnzimmer findet sich ein Glastisch mit Büchern, Plastikbechern und Figuren, ein paar Meter weiter steht ein lebensgroßer Pappaufsteller. Auf einem selbstgezimmerten Regal stehen Comicbücher und Figuren, die Wand ist voller Werner-Poster. Im Badezimmer sticht sofort der Werner-Duschvorhang (Aufschrift: „Flachköpper macht Laune!“) ins Auge, im Schlafzimmer die Werner-Bettwäsche, dazu ein Tisch mit Werner-Postkarten und natürlich die obligatorischen Poster an der Wand. „Nur in der Abstellkammer habe ich nichts von Werner.“

Treffen mit Brösel auf der Kieler Woche

Mit seiner vorbildlichen Wohnung bewarb sich Hehmann im letzten Jahr bei einer Produktionsfirma, die über Facebook für die RTL-Nitro-Dokumentation „Werner - Das Phänomen“ einen Überfan wie ihn gesucht hatte. Und natürlich entschieden sich die Macher für den Werner-Verrückten aus Hagen, der anschließend mit einem Kumpel zur Kieler Woche fahren und dort Brösel treffen durfte.

Die Begegnung mit dem Schöpfer seines Comic-Helden war zunächst nicht ganz frei von Spannungen, das Filmteam hatte Brösel und seine Crew wohl unangekündigt beim Essen gestört. Irgendwann sei er dann aber auch mit dem Zeichner ins Gespräch gekommen, erzählt Kevin Hehmann, genauso wie mit Klaus Büchner, Torfrock-Sänger und die Stimme von Werner in allen fünf bislang erschienenen Filmen. In der Doku, die auf dem RTL-Streamingdienst TV Now kostenlos abrufbar ist, sieht man natürlich auch die Wohnung von Kevin Hehmann. Und wie beim Fernsehen üblich wurde für ein paar Szenen von knapp 30 Sekunden Länge rund acht Stunden gedreht.

Schönstes Erlebnis: das Werner-Rennen

Das schönste Erlebnis war für Kevin Hehmann aber nicht die unmittelbare Begegnung mit dem Zeichner seines Helden, sondern der Besuch des Werner-Rennens. 1988 trat Brösel auf dem Flugplatz Hartenholm mit einem von vier Horex-Motoren angetriebenen Motorrad gegen seinen Kumpel Holgi in dessen rotem Porsche an. Im vergangenen Jahr gab es die Neuauflage, und wie schon bei der Premiere war das Rennen nur die Krönung eines Festivalwochenendes mit Tausenden Werner-Fans. Wenn Kevin Hehmann über dieses Erlebnis spricht, leuchten seine Augen: „Das war wie in einer Traumwelt.“