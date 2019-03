Die Feuerwehr Hagen-Niedermark musste am Samstagnachmittag eine Rentnerin, die sich in Hagen-Sudenfeld in ihrem Rollstuhl eingeklemmt hatte, befreien. Symbolfoto: Michael Gründel

Hagen. Die Feuerwehr Hagen-Niedermark hat am frühen Samstagnachmittag eine Rentnerin, die sich in Hagen-Sudenfeld in ihrem Rollstuhl eingeklemmt hatte, befreit. Die Rentnerin musste nach Feuerwehrangaben verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.