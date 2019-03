Gratulation und Blumen: Bürgermeister Peter Gausmann (links) überreichte Markus Hestermeyer (Mitte) nach der einstimmigen Wiederwahl als Erster Gemeinderat die Urkunde, vom Ratsvorsitzenden Claus Molitor (rechts/CDU) gab es Blumen. Foto: Wolfgang Elbers

Hagen Neue Rekordmarken prägten am Donnerstagabend die sogenannte Haushaltsitzung des Hagener Rates: Der Finanzhaushalt ist mit 25,2 Millionen Euro der bisher größte in der Geschichte der Gemeinde, und auch mit Investitionen in Höhe von rund sieben Millionen wird hier eine neue Bestmarke gesetzt. Gleichzeitig hat der Hagener Rat in der Sitzung ein Zeichen für Kontinuität gesetzt: Der Erste Gemeinderat Markus Hestermeyer ist einstimmig für acht weitere Jahre und den Zeitraum von 2020 bis 2027 wiedergewählt worden.