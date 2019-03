Hagen. Ganz schön mutig: Yvonne Förster-Dörenkämper aus Holzhausen eröffnet am 6. April im ehemaligen Schuhhaus Ossege ein Spielzeuggeschäft. Schräg gegenüber gibt es bereits ein solches Angebot.

Doch die Jungunternehmerin sieht sich und ihren Nachbarn nicht als Konkurrenten, da sie ausschließlich auf Nischenprodukte mit qualitativ hochwertigem Spielzeug setzt.

Zehn Jahre Erfahrung

Erfahrung in diesem Metier hat Yvonne Förster-Dörenkämper reichlich sammeln können. Zehn Jahre betrieb sie ein Online-Geschäft in Sachen Spielzeug. „Und seit gut zwei Jahren habe ich einen Laden in Alt-Georgsmarienhütte an der Hindenburgstraße.“ Der war allerdings nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet und lief. Trotzdem folgt jetzt der Umzug in das Eckhaus Dorfstraße/Jahnstraße.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten waren verständlich, wenn man ihren beruflichen Hintergrund berücksichtigt: Ihren eigentlichen Unterhalt verdient sich die 43-jährige als pädagogische Mitarbeiterin in der Regenbogenschule in Georgsmarienhütte. „Dort betreue ich unter anderem verschiedene Arbeitsgemeinschaften. Von daher weiß ich auch, gewissermaßen von Berufs wegen, welches Spielzeug bei Kindern ankommt und welches abgelehnt wird beziehungsweise nur selten Beachtung findet.“

Und der Erfolg, mit dem sie in der Vergangenheit aufwarten konnte, gibt ihr und ihrem Konzept recht. Förster-Dörenkämper: „Ich habe Kunden aus Bielefeld, Rheine und dem Osnabrücker Umland, die vor allem Spielzeug für ihre Kinder suchen, das zum kreativen Tun anregt. Lego- oder Playmobil-Spielzeug wird man bei mir vergebens suchen.“

Erfolg mit Nischenprodukten

Stattdessen setzt sie auf bestimmte Nischenprodukte, die bei solch namhaften Herstellern wie Haba, Schmidt oder Ravensburg vertrieben werden. Spielzeug ordert sie außerdem aus der Schwäbischen Alb, aus den Niederlanden und Frankreich. Mit dieser Auswahl lag sie bislang richtig. „Und“, so lautet ihre rhetorisch gemeinte Frage, „warum soll das nicht in Hagen klappen, was in Georgsmarienhütte möglich war?“

In diesen Tagen ist sie in jeder freien Minute am Nachmittag in ihrem neuen Geschäft anzutreffen. Wo ehemals Schuhe verkauft wurden, muss nun eine heimelige Atmosphäre geschaffen werden, die einladend wirkt für ganze Familien. Aber soweit ist Yvonne Förster-Dörenkämper noch längst nicht. „Ich habe zwar das Gesamtkonzept vor Augen, größtenteils auch bereits skizziert“, lacht sie, „aber bevor ich mich um die Inneneinrichtung kümmern kann, müssen Wände und Fußboden einer Schönheitsoperation unterzogen werden.“ Alles Arbeiten, bei denen sie hofft, dass sie mit dem Ersparten auskommt. „Für Ladenkasse, Möbel und einige andere unverzichtbare Anschaffungen habe ich ein Darlehen aufgenommen.“

Aufwertung des Zentrums

Die Hagener wird es freuen, wenn das Konzept von „Foedoe toys & more“ aufgeht. Wird doch das Zentrum aufgewertet, wenn ein neuer Anziehungspunkt lockt. Und vielleicht sind Yvonne Förster-Dörenkämper und ihre zwei Aushilfen so erfolgreich, dass es dem einen oder anderen Jungunternehmer in spe Mut macht, in der Dorfstraße ebenfalls sein Glück zu versuchen.

Aber das sind Gedankenspiele, mit denen Yvonne Förster-Dörenkämper sich im Augenblick nicht beschäftigt. Ihr ganzes Augenmerk ist darauf gerichtet, rechtzeitig fertig zu werden. Unbedingt möchte sie am 6. April eröffnen. „Am 7. findet Hagens ‚Genießermarkt‘ statt. Da ist mit Scharen von Passanten zu rechnen, denen ich liebend gern mein Angebot präsentieren würde.“