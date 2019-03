Hagen. Sie ist wahrlich in die Jahre gekommen: Hagens älteste Buche am Hof von Josef Ehrenbrink am Dillbach hat gut 350 Jahre lamg Wind und Wetter getrotzt. Jetzt ist sie in einer konzertierten Aktion von Eigentümer und Heimatverein mithilfe eines Fachmanns bereits zum zweiten Mal gestutzt worden und wird wohl auch die nächsten Jahrzehnte überstehen.

Hagen Die letzte „kosmetische“ Behandlung vor rund sieben Jahren hat Ehrenbrinks Buche gutgetan: „Sie hat sich seitdem prächtig entwickelt“, erzählt Josef Ehrenbrink, „deshalb war es jetzt an der Zeit, die ausufernden Äste und Triebe erneut zu stutzen.“ Der Landwirt holte für diese Aktion wiederum den Heimatverein ins Boot, der bereits den Rückschnitt vor sieben Jahren finanziert hatte und auch diesmal die Kosten übernimmt.

Kopflastigkeit reduzieren

Forstingenieur Sebastian Henle hatte es erneut übernommen, die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. Er hatte den mächtigen Baum schon bei der letzten „Schönheitsoperation“ in sein Herz geschlossen. „Solche Schätzchen sind rar geworden,“ führte er aus, „und da ihm der letzte Rückschnitt so gut bekommen ist, tun wir gut daran, diese Maßnahme von Zeit zu Zeit zu wiederholen, um Kopflastigkeit und Witterungsanfälligkeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“

Alte Bäume, alte Bräuche

Während Henle in luftiger Höhe mit Motorsäge und kräftiger Gartenschere beschäftigt ist, geht Hagens Heimatforscher Rainer Rottmann auf die die Frage ein, wieso man mit solcher Sicherheit von dem biblischen Alter dieser Buche ausgehen kann. Drei Gründe sind nach seinen Recherchen dafür ausschlaggebend: „Schon das bloße Erscheinungsbild dieses Baumes lässt Rückschlüsse zu“, führt er aus, „rund fünf Meter ragt der Stamm in die Höhe, breit und mächtig mit einem Umfang von stolzen sechs Metern, um sich dann stark zu verjüngen und in Äste und Triebe überzugehen.“ Nach Rottmanns Erkenntnissen ist beides ein typisches Zeugnis jener Zeit. Früher und ebenso im 17. Jahrhundert war es üblich, beim ersten Hausbau auf Ackerboden Buchen und Eichen anzupflanzen. Rottmann: „Von Ersteren wurden immer wieder so niedrig wie möglich alle erreichbaren Äste abgeschnitten, um in erster Linie Brennholz zu haben. „So ist zu erklären, warum der Stamm so verwachsen erscheint.“ Dagegen wurden Eichen gezogen, um in späteren Jahren Holz für An- und Umbauten vorhalten zu können.

Urkunden aus dem Jahr 1677

Und dann wartet Rottmann mit dem schlagendsten Argument auf. Aus einer Mappe zieht er vorsichtig ein altes, nur noch in Fragmenten erhaltenes Siegel nebst zweier vergilbter Urkunden, die in altdeutscher Sprache verfasst sind und derart in Mitleidenschaft gezogen sind, dass nur noch der Fachmann entziffern kann, was dort im 17. Jahrhundert geschrieben wurde. „Urkunden wie auch Siegel sind im Original erhalten“, sagt Rottmann, „Sie enthalten alle relevanten Daten, die die Jahreszahlen belegen.“

Ein Dokument ist eine sogenannte „Freilassungsurkunde“, wie Rottmann entzifferte. Sie ist am 24. März 1677 verfasst worden. „Ich habe den Text ins Hochdeutsche übersetzt, damit Familie Ehrenbrink weiß, was er aussagt.“ Im Jahr 1677 wurden demnach Josef Ehrenbrinks Vorfahren – damals nannten sie sich Rahde – aus der Leibeigenschaft entlassen.

„Kottenstätte im Kirspiel“

In der zweiten Urkunde wurde kundgetan, dass Rudolff Rahde angegeben hatte, „dass er gerne eine Kottenstätte im Kirspiel Hagen in der Obermark uff dem Erbern Bruche errichten und bewohnen wolle.“ Genau dies geschah ein Jahr später: Ehrenbrinks Urahnen bauten den Kotten und sorgten gleichzeitig mit dem Anpflanzen von Bäumen für eine weitere wichtige Voraussetzung zum Überleben.

Von all diesen Bäumen hat lediglich besagte Buche überlebt. Dass die wertvollen Unterlagen im Original erhalten sind, verdankt Josef Ehrenbrink übrigens seinem verstorbenen Vater Willi, der diese zeitgenössischen Zeugnisse wie seinen Augapfel hütete und sie dann zunächst seinem Sohn überließ, bevor dieser sie dem Heimatverein Hagen vermachte.