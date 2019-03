Hagen. Ein amerikanischer Gospel, das Himalaja-Lied, ein russisches Volkslied – mit einem vielseitigen Repertoire hatte die Jugendmusikschule am Freitagnachmittag zu einer musikalischen Reise rund um die Welt unter dem Titel „Müller und das Pustefix“ eingeladen.

Wer am Freitagnachmittag als einer der letzten die Aula der Grundschule Gellenbeck betrat, hatte das Nachsehen: Die Stühle reichten für die zahlreichen Zuhörer, in erster Linie natürlich die stolzen Eltern und Großeltern der Musikschüler, am Ende nicht aus, als Musikschulleitern Helma Drechsler und ihre Schützlinge die Bühne betraten. Mit dem „Seifenblasenlied“, zu dem stilecht auch die bunt schimmernden durchsichtigen Gebilde durch den Saal schwebten, begrüßten die Mädchen und Jungen der musikalischen Früherziehung das Publikum und führten vor, was sie in der Musikschule schon alles gelernt hatten.









Die Altflötenschüler entführten das Publikum anschließend mit dem Titel „Gavotte“ von James Hook nach Frankreich, bevor die Gitarrenschüler unter der Leitung von Siegfried Hillebrandt eine deutsche Version von „Yellow submarine“ anstimmten.





Von Großbritannien nach China

Von Großbritannien ging die Reise dann einmal um die halbe Welt bis nach China. Mit klassischen gelben Chinesen-Hüten auf dem Kopf, roten Bändern um die Hüfte und in der Hand ließen die Kinder der musikalischen Früherziehung gleich fernöstliches Flair aufkommen. Nach einem Tanz und dem Einsatz von Rhythmusinstrumenten verabschiedeten sich die Akteure mit dem klassischen chinesischen Gruß, bei dem die Handflächen vor der Brust aufeinander gelegt und gleichzeitig der Kopf gesenkt wird.





Breites Repertoire

Insgesamt präsentierten über 50 Schüler ihr Können: Ein Gedicht aufsagen, singen, tanzen, Flöte, Gitarre oder Klavier spielen – die jungen Musiker brachten ein breites Repertoire auf die Bühne, das zeigt, dass die Jugendmusikschule mehr vermittelt als nur das Spielen eines Instruments. Beteiligt waren neben den 14 Kindern der musikalischen Früherziehung auch sieben Kinder des musikalischen Grundkurses, über 20 Blockflötenspieler und vier Altflötenspieler.













Klanghölzer für die Zuhörer

Als Gäste traten darüber hinaus die Klavierschüler von Rosa Oks, Luca Bensmann und Hanne Große-Wördemann, jeweils mit einem Solostück auf. Bei einem afrikanischen Lied war das Publikum sogar selbst gefordert: „Da wir kein afrikanisches Lied im Repertoire haben – so weit sind wir leider nicht gekommen – sind Sie nun dran“, verkündete Drechsler und verteilte flugs ein paar Rasseln und Klanghölzer an die Zuschauer, die anhand von Schildern den kurzen Text schnell erlernten.





Intergalaktischer Abschluss

Zum Abschluss wurde es sogar intergalaktisch, denn für den „Begrüßungstanz der Aliens vom Pluto“, hatten sich die Kinder in grüne Außerirdische verwandelt. Am Ende waren nicht nur die Zuschauer begeistert, auch Drechsler lobte ihre Schützlinge: „Das habt ihr ganz toll gemacht.“