Hagen. In München und andernorts demonstrieren Schüler gegen rücksichtslose „Elterntaxis“, die Bushaltestellen und Schuleingänge zuparken. In Hagen ist das anders.

Hier stellt man Elterntaxis eigens „Kiss & Ride“-Zonen zur Verfügung. Dass wohlmeinende Bauhof-Mitarbeiter ein entsprechendes Verkehrsschild allerdings zunächst vor der Grundschule St. Martin anbrachten - mitten ins absolute Halteverbot an der Bushaltestelle – mag unter „Kommunikationsprobleme“ abgehakt werden. Die Gemeindeverwaltung sorgte umgehend dafür, dass das Schild an seinen ihm zugedachten Platz an der Grundschule Gellenbeck kam.





Dort wurde auf dem Parkplatz an der Sporthalle eigens eine Art Kreisverkehr geschaffen, damit die Eltern, die ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule bringen, alle in die gleiche Richtung fahren und sich nicht gegenseitig blockieren. Dann können die Kinder am Haltepunkt gefahrlos aussteigen und die wenigen Meter bis zum Schuleingang zu Fuß zurücklegen.

Gefährliches Durcheinander

„Jahrelang hatten wir das Problem, dass Eltern direkt vor dem Eingang, wo auch die Busse halten, ihre Kinder ‚mal eben kurz‘ aus dem Auto springen ließen“, berichtet Rektorin Stephanie Frankenberg. Jeder habe gedacht, er sei der einzige, „aber es war natürlich ein äußerst gefährliches Durcheinander: Autos aus beiden Richtungen, Busse und dazwischen die Kinder.“

Küsschen am Fließband

Eine Foto-Aufklärungsaktion des Schulelternrats mit der Bitte, den nahegelegenen Parkplatz zu nutzen, brachte nicht den durchschlagenden Erfolg. „Die Eltern sind gerade morgens selbst in Eile“, weiß Frankenberg. Um einen zügigen und sicheren Ablauf zu gewährleisten, hat die Schulleitung die „Kiss & Ride“-Einrichtung beantragt. Dabei sollen die Autos in der eigens eingerichteten Schleife nur kurz anhalten, die Kinder aussteigen lassen und sofort weiterfahren. Eigentlich. Denn nur wer den Elternbrief gelesen hat, kennt die Regelung. Die mobilen Einfahrverbotsschilder, die in der Versuchsphase den Verkehr lenkten, sind abgebaut. Bauhof-Mitarbeit Kai Plogmann kündigte an, dass weitere verkehrslenkende Schilder aufgebaut würden.

Und was ist mit der Grundschule St. Martin? Dort haben sich Schulleitung und Eltern schon seit geraumer Zeit darauf verständigt, für das Bringen und Abholen von Schulkindern mit dem Elterntaxi den neuen Parkplatz zwischen Kirche und Rathaus zu nutzen. „Von dort ist es nur ein kurzer Weg über die Straße, der dank der Fußgängerampel auch sicher ist“, berichtet Rektor Martin Hobelmann.