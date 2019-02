dale Hagen. Wenn die Rathausmitarbeiter als rosa Flamingo, Tiger und Pinguin verkleidet Kamelle aus dem Fenster werfen und Bürgermeister Peter Gausmann als Wolf die weiße Fahne hisst, dann wird in Hagen Karneval gefeiert.

Zahlreiche bunt verkleidete Karnevalisten hatten sich gestern Nachmittag zum Sturm auf das Rathaus getroffen und läuteten mit einem abwechselungsreichen Programm die fünfte Jahreszeit ein.

Nach einem schwungvollen Auftakt durch den Musikzug des Musikvereins Wiesental begrüßte der Präsident des Hagener Karnevalskomitees Martin Grba das närrische Volk vor dem Rathaus mit einem dreifachen „Hagener Karneval - Helau“. Als Clowns, Mexikaner, Hippies oder Cowboys hatten sich vor allen die Kinder in Schale geworfen und sammelten fleißig Kamelle.

Beim närrischen Treiben ging gestern auch eine Ära zu Ende: Die Hagener Goldbachlerchen, die weit über 50 Jahre lang gemeinsam musiziert haben, absolvierten ihren letzten Auftritt. Mit gecoverten und umgedichteten Oldies brachten sie die anwesenden Jecken ein letztes Mal zum Mitsingen, Klatschen und Schunkeln.

Neben viel Musik durfte natürlich auch ein Auftritt des Hagener Duos Irmgard und Liesbeth alias Andreas van der Veen und Karin Frese nicht fehlen. Die beiden resoluten Damen in ihren bunten Kleidern tratschten über allerlei Lokalkolorit von der neuen Pommesbude über den Barbier mit der grellen Leuchtreklame „wie an der Wallstreet in New York“ bis hin zur Eismanufaktur Rizzi, die demnächst Eis 4.0 im Einmachglas liefert. Auch Bürgermeister Peter Gausmann kam bei den beiden Waschweibern nicht ungeschoren davon. „Will der junge Hüpfer denn schon in Rente?“, fragte Liesbeth. „Der hat ja noch nicht mal das Merkel-Alter erreicht.“ „Ich weiß nicht“, antwortet Irmgard. „Hat der bei der nächsten Wahl überhaupt einen Gegenkandidaten?“ Da hat Liesbeth prompt eine Idee: „Wir treten einfach gegen den an“, ist sie überzeugt und zückt sogleich das Wahlplakat für die LUI – FH. „Was heißt das denn?“, staunt Irmgard. „Die ‚Liesbeth und Irmgard für Hagen‘-Partei“, erklärt Liesbeth, während das Publikum johlt und klatscht.

Kurz vor der Erstürmung des Rathauses kündigte Präsident Grba an: „Wir haben Ladypower mitgebracht.“ Aus den Reihen der Landfrauen Hasbergen/Hagen hatten sich die „Flower-Power-Sisters“ in ihren bunten Hippie-Kostümen und mit wilden Afro-Perücken bereits den Rammbock geschnappt und schritten zur Tat. Türen verrammeln half also nichts und so dauerte es nicht lange, bis Bürgermeister Gausmann in einem Wolfskostüm die weiße Fahne schwenkend aus der Tür des Verwaltungsgebäudes trat. „Um das Rathaus noch einigermaßen in Ordnung zu halten, mussten wir uns ergeben“, sagte er und überreichte den Damen den goldenen Rathausschlüssel.

Drinnen empfing die Karnevalisten dann quasi ein kleiner Zoo, denn die Rathausmitarbeiter hatten sich alle als Tiere verkleidet. Pandas, Bienen und Leoparden verteilten Getränke an die Narren. Im Sitzungssaal stellten dann die kleinen Tänzer des Hagener Sportvereins unter der Leitung von Regina Mazzega ihr Können unter Beweis. Mit Partysongs von DJ Hendrik klang der närrische Nachmittag aus.